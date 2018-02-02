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"Укрпошта" планує збільшити
кількість комп'ютеризованих...

"Укрпошта" планує збільшити кількість комп'ютеризованих...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2018 09:07

"Укрпошта" планує збільшити кількість комп'ютеризованих...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив головний операційний директор ПАТ Олександр Перцовський.

Дивися повний текст "Укрпошта" планує збільшити кількість комп'ютеризованих відділень до 4,1 тис..
R2
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Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2018 09:07

Молодцы. Изменения уже понемногу видны.
"Большинство людей в действительности не хотят свободы, потому что она предполагает ответственность, а ответственность большинство людей страшит" - Зигмунд Фрейд
shev4uk
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Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2018 12:55

  shev4uk написав:Молодцы. Изменения уже понемногу видны.

Может быть в Киеве и видны, а у нас все хуже и хуже... Отделения позакрывались. В оставшихся бесконечные очереди и еле передвигающиеся "поштарки"
sergnemo68
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Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2018 14:57

sergnemo68 им есть что менять. У меня вопросы по этой самой доставке, но там где приходилось бывать ремонты делаются, подход к клиенту меняется.
"Большинство людей в действительности не хотят свободы, потому что она предполагает ответственность, а ответственность большинство людей страшит" - Зигмунд Фрейд
shev4uk
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Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2018 20:10

Не понимаю почему удаляются посты! Вы перепечатываете новость, сообщая Украинцам о том что ДойчеБанк третий год завещает финдеятельность с убытками, но вытирание посты о nn количестве лет убыточности Укрпочты -государственной структуры! И эти компьютеры и оплата премий топ менеджерам за рост убыточности - деньги налогоплательщиков! А журналисткое расследование, в свое время опубликованное в издании "Новое время" доказывает ещё, что это кормушка для конкретных чиновников.
Moimir
 
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