Про це повідомив головний операційний директор ПАТ Олександр Перцовський.
Дивися повний текст "Укрпошта" планує збільшити кількість комп'ютеризованих відділень до 4,1 тис..
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Додано: Суб 03 лют, 2018 09:07
"Укрпошта" планує збільшити кількість комп'ютеризованих...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст "Укрпошта" планує збільшити кількість комп'ютеризованих відділень до 4,1 тис..
Додано: Суб 03 лют, 2018 09:07
Молодцы. Изменения уже понемногу видны.
"Большинство людей в действительности не хотят свободы, потому что она предполагает ответственность, а ответственность большинство людей страшит" - Зигмунд Фрейд
Додано: Суб 03 лют, 2018 12:55
Додано: Суб 03 лют, 2018 14:57
sergnemo68 им есть что менять. У меня вопросы по этой самой доставке, но там где приходилось бывать ремонты делаются, подход к клиенту меняется.
"Большинство людей в действительности не хотят свободы, потому что она предполагает ответственность, а ответственность большинство людей страшит" - Зигмунд Фрейд
Додано: Суб 03 лют, 2018 20:10
Не понимаю почему удаляются посты! Вы перепечатываете новость, сообщая Украинцам о том что ДойчеБанк третий год завещает финдеятельность с убытками, но вытирание посты о nn количестве лет убыточности Укрпочты -государственной структуры! И эти компьютеры и оплата премий топ менеджерам за рост убыточности - деньги налогоплательщиков! А журналисткое расследование, в свое время опубликованное в издании "Новое время" доказывает ещё, что это кормушка для конкретных чиновников.
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