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краудфандінг: як...

Бізнес-інкубатори, бізнес-ангели, краудфандінг: як...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2018 11:15

Бізнес-інкубатори, бізнес-ангели, краудфандінг: як...

Пропонуємо до обговорення:
Уміння знаходити гроші на розвиток стартапа - одна з найбільш важливих складових розвитку успішного бізнесу.

Дивися повний текст Бізнес-інкубатори, бізнес-ангели, краудфандінг: як знайти гроші на розвиток бізнесу з нуля?.
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Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2018 11:15

Я комерційний інвестор / Позичальник. Ми зосереджуємося на насінній капіталі, початковій стадії, початковій діяльності, існуючому ТОВ та повному завершенні та розширенні інвестиційних проектів з негайним фінансуванням. Ми маємо великий корпоративний і приватний фон з мамонтовським розміром підключення порталу. Ми можемо профінансувати понад $ 50 млн. Проектів, іпотечних кредитів та відкритих для довгострокового бізнесу
відносини з діловим партнером, що підтримують нашу компанію 3 політики перемоги. ми також пропонуємо послуги кредитування різних типів, таких як комерційні, нерухомість або кредитні кредити. Звертайтесь до нас по електронній пошті, щоб обговорити більше та побачити можливості отримання фінансування від нас.
Електронна пошта: Phoenixsecuredloans@gmail.com

Анжела Петерсон
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