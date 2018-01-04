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На вторинному ринку нерухомості
Києва рік почався зі...

На вторинному ринку нерухомості Києва рік почався зі...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2018 11:18

На вторинному ринку нерухомості Києва рік почався зі...

Пропонуємо до обговорення:
Найбільша кількість квартир пропонувалася в Дарницькому районі.

Дивися повний текст На вторинному ринку нерухомості Києва рік почався зі зниження цін.
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Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2018 11:18

с таким понижением за всю жизнь и не собрать мы с квартирой пролетели как пить дать.
alekc_sizov
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Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2018 12:08

  alekc_sizov написав:с таким понижением за всю жизнь и не собрать мы с квартирой пролетели как пить дать.

Цены на квадратные метры действительно упали значительно по сравнению с 2013, я уже не говорю о 2008. Как это вы пролетели с квартирой если не секрет?
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Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2018 12:24

  alekc_sizov написав:с таким понижением за всю жизнь и не собрать мы с квартирой пролетели как пить дать.

Подождите пару лет - скоро раздавать будут
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slavek
 
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