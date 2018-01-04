Найбільша кількість квартир пропонувалася в Дарницькому районі.
Дивися повний текст На вторинному ринку нерухомості Києва рік почався зі зниження цін.
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Додано: Суб 03 лют, 2018 11:18
На вторинному ринку нерухомості Києва рік почався зі...
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Дивися повний текст На вторинному ринку нерухомості Києва рік почався зі зниження цін.
Додано: Суб 03 лют, 2018 11:18
с таким понижением за всю жизнь и не собрать мы с квартирой пролетели как пить дать.
Додано: Суб 03 лют, 2018 12:08
Додано: Суб 03 лют, 2018 12:24
Подождите пару лет - скоро раздавать будут
back in USSR
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