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На вторинному ринку нерухомості
Києва рік почався зі...

На вторинному ринку нерухомості Києва рік почався зі...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2018 17:41

  Faceless написав:
BIGor написав:
  Faceless написав:Шалаш под пальмой вдали от цивилизации?

Небольшой деревянный домик во Флориде, например.
По цене обычной квартиры на вторичке в Киеве? Мечтайте :)


Может вполне. Если есть легальные основания для пребывания на территории США.
rjkz
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Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2018 17:45

Дом по ссылке не имеет никакой стоимости и по-сути там продаётся участок чуть меньше акра с кучей мусора, напоминающей дом.
dashin
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2018 20:04

  rjkz написав:Может вполне. Если есть легальные основания для пребывания на территории США.


Так это как везде в мире.
Чем меньше в регионе работы и зарплаты тем дешевле жилье
back in USSR
slavek
 
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