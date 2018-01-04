|
|
На вторинному ринку нерухомості Києва рік почався зі...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 03 лют, 2018 17:41
Faceless написав: BIGor написав: Faceless написав:
Шалаш под пальмой вдали от цивилизации?
Небольшой деревянный домик во Флориде, например.
По цене обычной квартиры на вторичке в Киеве? Мечтайте
Может вполне. Если есть легальные основания для пребывания на территории США.
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 7154
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 2932 раз.
- Подякували: 1374 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 03 лют, 2018 17:45
Дом по ссылке не имеет никакой стоимости и по-сути там продаётся участок чуть меньше акра с кучей мусора, напоминающей дом.
-
dashin
-
-
- Повідомлень: 1
- З нами з: 03.02.18
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 03 лют, 2018 20:04
rjkz написав:
Может вполне. Если есть легальные основания для пребывания на территории США.
Так это как везде в мире.
Чем меньше в регионе работы и зарплаты тем дешевле жилье
back in USSR
-
slavek
-
-
- Повідомлень: 4281
- З нами з: 16.08.09
- Подякував: 82 раз.
- Подякували: 740 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 30 гостей
Модератори:
Irina555
, ТупУм
, Модератор
реклама