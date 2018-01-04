На вторинному ринку нерухомості Києва рік почався зі...

Додано: Нед 04 лют, 2018 08:03

slavek написав: Если следовать вашей логике, то получателей такого "презента" это не должно сильно радовать т.к. особенно впарить такое добро даже по минимальной цене будет некому, а содержать накладно. Ведь в гораздо более благоприятные времена банки не спешили забирать даже такой более ходовой товар как авто. Если следовать вашей логике, то получателей такого "презента" это не должно сильно радовать т.к. особенно впарить такое добро даже по минимальной цене будет некому, а содержать накладно. Ведь в гораздо более благоприятные времена банки не спешили забирать даже такой более ходовой товар как авто.

Тут скорее тема безнаказанности пресекаться начнет. А что потом с конфискованными квартирами делать по месту разберутся. Ну ведь нельзя же всё прощать, дурной пример для окружающих это. Быдлюки они общительные в своих обширных кругах. Один не платит и всем вокруг советует, а остальные идею с радостью подхватывают- ведь ничего не будет за это! И строго в это верят своими не просыхающими общинами. Ещё и подстрекают тех кто платит, что лохи вы и петю кормите с кодлой его, даже не понимая, что работающий сосед платит за всё их субсидируемое, вечно бухое и постоянно размножающееся Б.Ы.Д.Л.О. А вот когда на улицу выкидывать начнут за долги, как это кстати во всех Европах и Америках происходит, куда все эти рогачи строем стремились на майдане за 300 гривен в день- вот тогда и прочувствуют всю справедливость демократического мира и жизни в нём. А пока можно прятаться от долгов отключая дверные звонки и меняя номера телефона, ситуация с ценами на недвижимость не изменится долгие годы.