На вторинному ринку нерухомості Києва рік почався зі...

Может вполне. Если есть легальные основания для пребывания на территории США.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 03 лют, 2018 17:41
Додано: Суб 03 лют, 2018 17:45
Дом по ссылке не имеет никакой стоимости и по-сути там продаётся участок чуть меньше акра с кучей мусора, напоминающей дом.
Додано: Суб 03 лют, 2018 20:04
Так это как везде в мире.
Чем меньше в регионе работы и зарплаты тем дешевле жилье
back in USSR
Додано: Суб 03 лют, 2018 21:51
Додано: Нед 04 лют, 2018 07:08
Ага, ну то есть тему корректно увели в сторону от киевских полуразваленных бабушатников, при хотелках в 1232$ и реальной стоимости (для тупых- это когда покупать будут, а не десятилетиями в газетах объявления висят) менее 200$ за метр квадратный. А если в понедельник лондонский суд шутку выкинет, и страна ненароком в дефолт влетит, то и сто баксов больше никто за метр вторички не даст. Так что мечтайте дальше голодающие мУллионеры! : ))
Додано: Нед 04 лют, 2018 07:19
Они упертые все, и безнаказанность за неуплату по счетам чувствуют. Поэтому никто снижать цену не будет. Они лучше за долги подарят. И кстати именно так и будет))
Додано: Нед 04 лют, 2018 07:24
Народ не в состоянии оценить реальную ситуацию в стране. Многие читают псевдоновсти и недопонимают, что долгов уже выше крыши, и в этом году их нужно отдать больше, чем есть денег в наличии. И какая там нафиг недвига? Тут уж на покушать многим хватать не станет.
Додано: Нед 04 лют, 2018 07:26
Если следовать вашей логике, то получателей такого "презента" это не должно сильно радовать т.к. особенно впарить такое добро даже по минимальной цене будет некому, а содержать накладно.
Ведь в гораздо более благоприятные времена банки не спешили забирать даже такой более ходовой товар как авто.
back in USSR
Додано: Нед 04 лют, 2018 07:42
Ну авто и квартиры- это совсем разные размеры прибыли. Хорошие авто конфискуют быстро, а ржавый автохлам и даром никому не нужен. Квартиры сейчас конфискуют в первую очередь те, которые можно будет быстро перепродать. Первые этажи под офисы и магазины, сладкий центр под всё подряд, и просто у тех, где родственников нет и вообще никаких проблем не будет. А так, чисто для развития, тема вкусная, и я уверен, что в ближайшее время заинтересованных лиц и удобных для них законов станет в разы больше.
Додано: Нед 04 лют, 2018 08:03
Тут скорее тема безнаказанности пресекаться начнет. А что потом с конфискованными квартирами делать по месту разберутся. Ну ведь нельзя же всё прощать, дурной пример для окружающих это. Быдлюки они общительные в своих обширных кругах. Один не платит и всем вокруг советует, а остальные идею с радостью подхватывают- ведь ничего не будет за это! И строго в это верят своими не просыхающими общинами. Ещё и подстрекают тех кто платит, что лохи вы и петю кормите с кодлой его, даже не понимая, что работающий сосед платит за всё их субсидируемое, вечно бухое и постоянно размножающееся Б.Ы.Д.Л.О. А вот когда на улицу выкидывать начнут за долги, как это кстати во всех Европах и Америках происходит, куда все эти рогачи строем стремились на майдане за 300 гривен в день- вот тогда и прочувствуют всю справедливость демократического мира и жизни в нём. А пока можно прятаться от долгов отключая дверные звонки и меняя номера телефона, ситуация с ценами на недвижимость не изменится долгие годы.
реклама
|