RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
На вторинному ринку нерухомості
Києва рік почався зі...

На вторинному ринку нерухомості Києва рік почався зі...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123>
Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2018 17:41

  Faceless написав:
BIGor написав:
  Faceless написав:Шалаш под пальмой вдали от цивилизации?

Небольшой деревянный домик во Флориде, например.
По цене обычной квартиры на вторичке в Киеве? Мечтайте :)


Может вполне. Если есть легальные основания для пребывания на территории США.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7154
З нами з: 31.01.12
Подякував: 2932 раз.
Подякували: 1375 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2018 17:45

Дом по ссылке не имеет никакой стоимости и по-сути там продаётся участок чуть меньше акра с кучей мусора, напоминающей дом.
dashin
 
Повідомлень: 1
З нами з: 03.02.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2018 20:04

  rjkz написав:Может вполне. Если есть легальные основания для пребывания на территории США.


Так это как везде в мире.
Чем меньше в регионе работы и зарплаты тем дешевле жилье
back in USSR
slavek
 
Повідомлень: 4286
З нами з: 16.08.09
Подякував: 82 раз.
Подякували: 740 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2018 21:51

  dashin написав:Дом по ссылке не имеет никакой стоимости и по-сути там продаётся участок чуть меньше акра с кучей мусора, напоминающей дом.
Да ладно, тот дом даже не 60-70 хх годов, а 89-го, и похож на кирпичный (в отличии от многих "фанерных" домиков). И даже кондишн серьёзный оставлен :)
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2115
З нами з: 19.09.10
Подякував: 289 раз.
Подякували: 400 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2018 07:08

Ага, ну то есть тему корректно увели в сторону от киевских полуразваленных бабушатников, при хотелках в 1232$ и реальной стоимости (для тупых- это когда покупать будут, а не десятилетиями в газетах объявления висят) менее 200$ за метр квадратный. А если в понедельник лондонский суд шутку выкинет, и страна ненароком в дефолт влетит, то и сто баксов больше никто за метр вторички не даст. Так что мечтайте дальше голодающие мУллионеры! : ))
Forum
 
Повідомлень: 233
З нами з: 30.11.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 46 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2018 07:19

  Forum написав:Ага, ну то есть тему корректно увели в сторону от киевских полуразваленных бабушатников, при хотелках в 1232$ и реальной стоимости (для тупых- это когда покупать будут, а не десятилетиями в газетах объявления висят) менее 200$ за метр квадратный. А если в понедельник лондонский суд шутку выкинет, и страна ненароком в дефолт влетит, то и сто баксов больше никто за метр вторички не даст. Так что мечтайте дальше голодающие мУллионеры! : ))

Они упертые все, и безнаказанность за неуплату по счетам чувствуют. Поэтому никто снижать цену не будет. Они лучше за долги подарят. И кстати именно так и будет))
Вовка-тренер
Аватар користувача
 
Повідомлень: 81
З нами з: 18.08.17
Подякував: 1 раз.
Подякували: 12 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2018 07:24

Народ не в состоянии оценить реальную ситуацию в стране. Многие читают псевдоновсти и недопонимают, что долгов уже выше крыши, и в этом году их нужно отдать больше, чем есть денег в наличии. И какая там нафиг недвига? Тут уж на покушать многим хватать не станет.
ASDF
 
Повідомлень: 204
З нами з: 22.06.15
Подякував: 2 раз.
Подякували: 48 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2018 07:26

  Вовка-тренер написав:Они упертые все, и безнаказанность за неуплату по счетам чувствуют. Поэтому никто снижать цену не будет. Они лучше за долги подарят. И кстати именно так и будет))


Если следовать вашей логике, то получателей такого "презента" это не должно сильно радовать т.к. особенно впарить такое добро даже по минимальной цене будет некому, а содержать накладно.
Ведь в гораздо более благоприятные времена банки не спешили забирать даже такой более ходовой товар как авто.
back in USSR
slavek
 
Повідомлень: 4286
З нами з: 16.08.09
Подякував: 82 раз.
Подякували: 740 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2018 07:42

  slavek написав: Если следовать вашей логике, то получателей такого "презента" это не должно сильно радовать т.к. особенно впарить такое добро даже по минимальной цене будет некому, а содержать накладно. Ведь в гораздо более благоприятные времена банки не спешили забирать даже такой более ходовой товар как авто.

Ну авто и квартиры- это совсем разные размеры прибыли. Хорошие авто конфискуют быстро, а ржавый автохлам и даром никому не нужен. Квартиры сейчас конфискуют в первую очередь те, которые можно будет быстро перепродать. Первые этажи под офисы и магазины, сладкий центр под всё подряд, и просто у тех, где родственников нет и вообще никаких проблем не будет. А так, чисто для развития, тема вкусная, и я уверен, что в ближайшее время заинтересованных лиц и удобных для них законов станет в разы больше.
Вовка-тренер
Аватар користувача
 
Повідомлень: 81
З нами з: 18.08.17
Подякував: 1 раз.
Подякували: 12 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2018 08:03

  slavek написав: Если следовать вашей логике, то получателей такого "презента" это не должно сильно радовать т.к. особенно впарить такое добро даже по минимальной цене будет некому, а содержать накладно. Ведь в гораздо более благоприятные времена банки не спешили забирать даже такой более ходовой товар как авто.

Тут скорее тема безнаказанности пресекаться начнет. А что потом с конфискованными квартирами делать по месту разберутся. Ну ведь нельзя же всё прощать, дурной пример для окружающих это. Быдлюки они общительные в своих обширных кругах. Один не платит и всем вокруг советует, а остальные идею с радостью подхватывают- ведь ничего не будет за это! И строго в это верят своими не просыхающими общинами. Ещё и подстрекают тех кто платит, что лохи вы и петю кормите с кодлой его, даже не понимая, что работающий сосед платит за всё их субсидируемое, вечно бухое и постоянно размножающееся Б.Ы.Д.Л.О. А вот когда на улицу выкидывать начнут за долги, как это кстати во всех Европах и Америках происходит, куда все эти рогачи строем стремились на майдане за 300 гривен в день- вот тогда и прочувствуют всю справедливость демократического мира и жизни в нём. А пока можно прятаться от долгов отключая дверные звонки и меняя номера телефона, ситуация с ценами на недвижимость не изменится долгие годы.
New
 
Повідомлень: 168
З нами з: 20.07.15
Подякував: 10 раз.
Подякували: 49 раз.
 
Профіль
  #<123>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 40 гостей
Модератори: Irina555, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Зростання цін на ринку новобудов Києва продовжилося і в...
R2 » Чет 01 лют, 2018 14:08
4 113
Переглянути останнє повідомлення
Чет 01 лют, 2018 15:50
dima482
На деяких вулицях Києва можуть збільшити швидкість руху...
R2 » Вів 30 січ, 2018 09:24
1 55
Переглянути останнє повідомлення
Вів 30 січ, 2018 09:24
papazina
Крах біткойна спричинить обвал фондового ринку - експерти 1, 2
R2 » Чет 04 січ, 2018 22:08
10 800
Переглянути останнє повідомлення
Пон 29 січ, 2018 15:32
myshapiton
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (3803)
04.02.2018 09:22
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.