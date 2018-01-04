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На вторинному ринку нерухомості
Києва рік почався зі...

На вторинному ринку нерухомості Києва рік почався зі...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2018 08:08

  New написав: Тут скорее тема безнаказанности пресекаться начнет. А что потом с конфискованными квартирами делать по месту разберутся. Ну ведь нельзя же всё прощать, дурной пример для окружающих это. Быдлюки они общительные в своих обширных кругах. Один не платит и всем вокруг советует, а остальные идею с радостью подхватывают- ведь ничего не будет за это! И строго в это верят своими не просыхающими общинами. Ещё и подстрекают тех кто платит, что лохи вы и петю кормите с кодлой его, даже не понимая, что работающий сосед платит за всё их субсидируемое, вечно бухое и постоянно размножающееся Б.Ы.Д.Л.О. А вот когда на улицу выкидывать начнут за долги, как это кстати во всех Европах и Америках происходит, куда все эти рогачи строем стремились на майдане за 300 гривен в день- вот тогда и прочувствуют всю справедливость демократического мира и жизни в нём. А пока можно прятаться от долгов отключая дверные звонки и меняя номера телефона, ситуация с ценами на недвижимость не изменится долгие годы.

А вот я готов поспорить, что всё это не будет тянуться годами. Цена рухнет намного быстрее.
Правдоруб
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2018 08:16

  Правдоруб написав: А вот я готов поспорить, что всё это не будет тянуться годами. Цена рухнет намного быстрее.

А вот давайте сначала понедельника дождемся. Потом март со смачной отдачей внешних и внутренних долгов переживем, а уж потом рассуждать будем про цены на то, что может и даром никому уже не нужно после этого будет. Понимаете-ли платить коммуналку превышающую зарплату наверняка не всем понравится...
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