На вторинному ринку нерухомості Києва рік почався зі...
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New написав: Тут скорее тема безнаказанности пресекаться начнет. А что потом с конфискованными квартирами делать по месту разберутся. Ну ведь нельзя же всё прощать, дурной пример для окружающих это. Быдлюки они общительные в своих обширных кругах. Один не платит и всем вокруг советует, а остальные идею с радостью подхватывают- ведь ничего не будет за это! И строго в это верят своими не просыхающими общинами. Ещё и подстрекают тех кто платит, что лохи вы и петю кормите с кодлой его, даже не понимая, что работающий сосед платит за всё их субсидируемое, вечно бухое и постоянно размножающееся Б.Ы.Д.Л.О. А вот когда на улицу выкидывать начнут за долги, как это кстати во всех Европах и Америках происходит, куда все эти рогачи строем стремились на майдане за 300 гривен в день- вот тогда и прочувствуют всю справедливость демократического мира и жизни в нём. А пока можно прятаться от долгов отключая дверные звонки и меняя номера телефона, ситуация с ценами на недвижимость не изменится долгие годы.
А вот я готов поспорить, что всё это не будет тянуться годами. Цена рухнет намного быстрее.
Правдоруб написав: А вот я готов поспорить, что всё это не будет тянуться годами. Цена рухнет намного быстрее.
А вот давайте сначала понедельника дождемся. Потом март со смачной отдачей внешних и внутренних долгов переживем, а уж потом рассуждать будем про цены на то, что может и даром никому уже не нужно после этого будет. Понимаете-ли платить коммуналку превышающую зарплату наверняка не всем понравится...
Forum написав:Ага, ну то есть тему корректно увели в сторону от киевских полуразваленных бабушатников, при хотелках в 1232$ и реальной стоимости (для тупых- это когда покупать будут, а не десятилетиями в газетах объявления висят) менее 200$ за метр квадратный. А если в понедельник лондонский суд шутку выкинет, и страна ненароком в дефолт влетит, то и сто баксов больше никто за метр вторички не даст. Так что мечтайте дальше голодающие мУллионеры! : ))
Ну мечтаете тут только вы, по 200 за метр. Любой бабушатник при желании можно привести в человеческое состояние, а дома, даже старые панельки, простоят и 50 лет ещё и ничего им не будет. Контингент жильцов это их наибольшая проблема
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