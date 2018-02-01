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Alphabet завершила IV квартал
зі збитком через податкову...

Alphabet завершила IV квартал зі збитком через податкову...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2018 12:09

Alphabet завершила IV квартал зі збитком через податкову...

Пропонуємо до обговорення:
Американська Alphabet Inc., холдингова компанія Google, завершила четвертий квартал з чистим збитком через зміни податкового законодавства США.

Дивися повний текст Alphabet завершила IV квартал зі збитком через податкову реформу.
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