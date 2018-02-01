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Чиказький стартап хоче поставити
біодруг сердець на потік

Чиказький стартап хоче поставити біодруг сердець на потік
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2018 12:23

Чиказький стартап хоче поставити біодруг сердець на потік

Пропонуємо до обговорення:
Через кілька місяців в Чикаго відкриється лабораторія, яка може перевернути історію трансплантології.

Дивися повний текст Чиказький стартап хоче поставити біодруг сердець на потік.
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Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2018 12:23

біодруг сердець ?
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