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День Фінансів, 18 січня:
реінтеграція Донбасу,...

День Фінансів, 18 січня: реінтеграція Донбасу,...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2018 13:29

День Фінансів, 18 січня: реінтеграція Донбасу,...

Пропонуємо до обговорення:
Що змінює Закон про реінтеграцію Донбасу, коли відключать опцію уповільнення в iPhone, і хто боїться купюри в 200 рублів.

Дивися повний текст День Фінансів, 18 січня: реінтеграція Донбасу, прискорення iPhone, страх 200 рублів.
R2
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