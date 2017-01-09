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Мошенник в городе Киев.Размен
денег. Супермаркет NOVUS
Мошенник в городе Киев.Размен денег. Супермаркет NOVUS
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Перелік фінансових компаній, які були під підозрою в шахрайстві. Фінансові піраміди та лохотрони в Україні. Все, що пов'язано з фінансовими схемами, націленими на обман довірливих учасників.
Додано: Суб 03 лют, 2018 14:11
Мошенник в городе Киев.Размен денег. Супермаркет NOVUS
Мошенник в городе Киев пришел в супермаркет Новус что бы разменять свои денежные купюры номиналом 500грн общей сумой 5000грн на более мелкие 200грн. Ушел с 6500тис. грн. в кармане. Ловкость рук.
https://www.youtube.com/watch?v=rPIELdXxILc
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