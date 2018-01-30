|
|
|
Продажі нових легкових авто в Україні в січні зросли на...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 03 лют, 2018 16:33
Пропонуємо до обговорення:
За оцінкою аналітиків, такому стрімкому зростанню продажів сприяла курсова "лихоманка".
Дивися повний текст Продажі нових легкових авто в Україні в січні зросли на 40,6%
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 79817
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 116 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Суб 03 лют, 2018 16:33
Вообще не понимаю смысл покупки нового авто, если можно из США привезьти битый почти новый.
-
Унуноктий
-
-
- Повідомлень: 1
- З нами з: 03.02.18
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 03 лют, 2018 16:57
....в результате чего в Украине вырос дефицит внешней торговли.
-
Moimir
-
-
- Повідомлень: 258
- З нами з: 17.07.17
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 55 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 03 лют, 2018 17:51
Лучше б ВВП вырос на 40%
-
Rainbow
-
-
- Повідомлень: 1648
- З нами з: 23.09.12
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 330 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 03 лют, 2018 18:24
Унуноктий написав:
Вообще не понимаю смысл покупки нового авто, если можно из США привезьти битый почти новый.
Зачем везти? Лучше самому уехать, чтобы по месту покупать!
-
Radon
-
-
- Повідомлень: 858
- З нами з: 30.07.11
- Подякував: 20 раз.
- Подякували: 168 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 26 гостей
Модератори:
Irina555
, ТупУм
, Модератор
|
Схожі теми
|
|1
|61
|
П'ят 02 лют, 2018 22:13
ssnet
|
|1
|30
|
|
|83
|4126
|
П'ят 02 лют, 2018 11:57
Harry
реклама
|