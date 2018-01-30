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Продажі нових легкових авто в
Україні в січні зросли на...

Продажі нових легкових авто в Україні в січні зросли на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2018 16:33

Продажі нових легкових авто в Україні в січні зросли на...

Пропонуємо до обговорення:
За оцінкою аналітиків, такому стрімкому зростанню продажів сприяла курсова "лихоманка".

Дивися повний текст Продажі нових легкових авто в Україні в січні зросли на 40,6%.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2018 16:33

Вообще не понимаю смысл покупки нового авто, если можно из США привезьти битый почти новый.
Унуноктий
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2018 16:57

....в результате чего в Украине вырос дефицит внешней торговли.
Moimir
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2018 17:51

Лучше б ВВП вырос на 40%
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Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2018 18:24

  Унуноктий написав:Вообще не понимаю смысл покупки нового авто, если можно из США привезьти битый почти новый.

Зачем везти? Лучше самому уехать, чтобы по месту покупать!
Radon
 
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