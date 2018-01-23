RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Аслунд про випуск євробондів:
влада йде шляхом Януковича

Аслунд про випуск євробондів: влада йде шляхом Януковича
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2018 16:35

Аслунд про випуск євробондів: влада йде шляхом Януковича

Пропонуємо до обговорення:
Випуск єврооблігацій без продовження співпраці з МВФ стане причиною фінансової кризи в Україні.

Дивися повний текст Аслунд про випуск євробондів: влада йде шляхом Януковича.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 79817
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 116 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2018 17:29

Випуск єврооблігацій без продовження співпраці з МВФ стане причиною фінансової кризи в Україні.

Про це заявив шведсько-американський економіст Андерс Аслунд в інтерв’ю ЕП.

“У вересні (2017 року. – Ред.) Україна розмістила єврооблігації на 3 млрд дол під 7,375% річних, але необхідних реформ не відбувається. Україна буде розміщувати облігації на європейському ринку, доки не трапиться фінансова криза”, – заявив Аслунд.

Так немає іншого виходу. Не прийме Рада земельну реформу, не відмінить мораторій на ліс. Ціну на газ можна підняти, але ж вибори на носі.
Залишили б вони лізти в економіку, а краще б вимагали антикорупційний суд, спрощення ведення бізнесу і таке інше, за що може проголосувати Рада.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
Повідомлень: 4865
З нами з: 01.08.15
Подякував: 668 раз.
Подякували: 806 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2018 18:26

Совершенно верно, уже очевидно, что у власти нет ни желания ни ума на реальные действия. Каждый кому-то брат, сват, невестка или бизнес партнёр. Смирение и беззащитность населения главный фундамент нашей власти
Moimir
 
Повідомлень: 258
З нами з: 17.07.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 55 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2018 18:30

Re: Аслунд про випуск євробондів: влада йде шляхом Януковича

  Джон написав:Им до 2019 года наворовать и удрать, а потом их не будет

А хто буде? Рабінович, Бойко? Просто цікаво, які плани у попозиції.. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
Повідомлень: 4865
З нами з: 01.08.15
Подякував: 668 раз.
Подякували: 806 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 24 гостей
Модератори: Irina555, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Аслунд: АП не зацікавлена у співпраці з МВФ
R2 » П'ят 02 лют, 2018 12:42
4 78
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 02 лют, 2018 16:42
vitali_kalinin
Розміщення Україною євробондів визнано кращою...
R2 » Вів 30 січ, 2018 16:33
6 150
Переглянути останнє повідомлення
Чет 01 лют, 2018 13:56
vitali_kalinin
Влада окупованого Криму продає ялтинські "квартири... 1, 2
R2 » Вів 23 січ, 2018 11:24
10 575
Переглянути останнє повідомлення
Сер 24 січ, 2018 16:10
RomanTik
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (3789)
03.02.2018 20:34
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.