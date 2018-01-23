Випуск єврооблігацій без продовження співпраці з МВФ стане причиною фінансової кризи в Україні.
Дивися повний текст Аслунд про випуск євробондів: влада йде шляхом Януковича.
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Додано: Суб 03 лют, 2018 16:35
Аслунд про випуск євробондів: влада йде шляхом Януковича
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Аслунд про випуск євробондів: влада йде шляхом Януковича.
Додано: Суб 03 лют, 2018 17:29
Так немає іншого виходу. Не прийме Рада земельну реформу, не відмінить мораторій на ліс. Ціну на газ можна підняти, але ж вибори на носі.
Залишили б вони лізти в економіку, а краще б вимагали антикорупційний суд, спрощення ведення бізнесу і таке інше, за що може проголосувати Рада.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Суб 03 лют, 2018 18:26
Совершенно верно, уже очевидно, что у власти нет ни желания ни ума на реальные действия. Каждый кому-то брат, сват, невестка или бизнес партнёр. Смирение и беззащитность населения главный фундамент нашей власти
Додано: Суб 03 лют, 2018 18:30
Re: Аслунд про випуск євробондів: влада йде шляхом Януковича
А хто буде? Рабінович, Бойко? Просто цікаво, які плани у попозиції..
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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