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"NTF Global"

Презентации фонда "NTF Global"
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Якщо у вас є певна сума і ви хочете вкласти її в якийсь проект, або надати займ, Вам сюди!
Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2018 17:10

Презентации фонда "NTF Global"

Презентации фонда "NTF Global"

☝Спикеры: Основатели фонда и партнеры фонда
Прямой диалог, все новости от первых лица Компании!

Вы узнаете:
???? об выгодных инвестициях в криптовалюты и Blockchain технологии
???? как заработать 1000+% годовых на этом высокодоходном рынке.

Несколько фактов о компании NTF Global:
✅ Управление активами на рынке криптовалют с 2016 года
✅ 3122% - доходность фонда с 1 мая 2017 года по 01 января 2018 года (в USD) с учётом капитализации и сложных %
✅ Опыт в инвестировании более 10 лет
✅ Основатели фонда - известные и публичные люди с огромным опытом работы в инвестициях и идеальной репутацией!
✅ Полная прозрачность и отчётность доверительного управления деньгами инвестора
✅ Нам доверяют более 2000 инвесторов из крупных бизнес-кругов и высших эшелонов власти СНГ и Европы
✅ Договор доверительного управления с инвестором

Презентации проходят ежедневно с пн по пт в 19:00, по адресу: ММДЦ "Москва-Сити" Башня Федерация (Восток), Пресненская набережная, 12, этаж 18. Для жителей с регионов, регулярно проходят вебинары (расписание вебинаров публикуется в чате фонда в Телеграм, в который можно попасть, через сайт фонда - ntf-global.com)
Для заказа пропусков пишите фамилию, имя, и отчество на watsapp Ульяне +7 (968) 734-02-17
seferot858
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