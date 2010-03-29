Презентации фонда "NTF Global"
☝Спикеры: Основатели фонда и партнеры фонда
Прямой диалог, все новости от первых лица Компании!
Вы узнаете:
???? об выгодных инвестициях в криптовалюты и Blockchain технологии
???? как заработать 1000+% годовых на этом высокодоходном рынке.
Несколько фактов о компании NTF Global:
✅ Управление активами на рынке криптовалют с 2016 года
✅ 3122% - доходность фонда с 1 мая 2017 года по 01 января 2018 года (в USD) с учётом капитализации и сложных %
✅ Опыт в инвестировании более 10 лет
✅ Основатели фонда - известные и публичные люди с огромным опытом работы в инвестициях и идеальной репутацией!
✅ Полная прозрачность и отчётность доверительного управления деньгами инвестора
✅ Нам доверяют более 2000 инвесторов из крупных бизнес-кругов и высших эшелонов власти СНГ и Европы
✅ Договор доверительного управления с инвестором
Презентации проходят ежедневно с пн по пт в 19:00, по адресу: ММДЦ "Москва-Сити" Башня Федерация (Восток), Пресненская набережная, 12, этаж 18. Для жителей с регионов, регулярно проходят вебинары (расписание вебинаров публикуется в чате фонда в Телеграм, в который можно попасть, через сайт фонда - ntf-global.com)
Для заказа пропусков пишите фамилию, имя, и отчество на watsapp Ульяне +7 (968) 734-02-17