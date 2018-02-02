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У поліції розповіли про
"найпопулярніші" порушення серед...

У поліції розповіли про "найпопулярніші" порушення серед...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2018 18:34

У поліції розповіли про "найпопулярніші" порушення серед...

Пропонуємо до обговорення:
У 2017 році поліцейські зафіксували понад 114 тисяч випадків керування транспортом у стані сп'яніння.

Дивися повний текст У поліції розповіли про "найпопулярніші" порушення серед водіїв у 2017 році.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2018 18:34

"уменьшение количества ... правонарушения мы не наблюдаем" - в том то и дело, что только наблюдаете!!! Работать надо.
Radon
 
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