У 2017 році поліцейські зафіксували понад 114 тисяч випадків керування транспортом у стані сп'яніння.
Дивися повний текст У поліції розповіли про "найпопулярніші" порушення серед водіїв у 2017 році.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 03 лют, 2018 18:34
У поліції розповіли про "найпопулярніші" порушення серед...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У поліції розповіли про "найпопулярніші" порушення серед водіїв у 2017 році.
Додано: Суб 03 лют, 2018 18:34
"уменьшение количества ... правонарушения мы не наблюдаем" - в том то и дело, что только наблюдаете!!! Работать надо.
реклама
|