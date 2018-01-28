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До 2020 року доступ до інтернету
буде на 80% території...

До 2020 року доступ до інтернету буде на 80% території...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2018 21:38

До 2020 року доступ до інтернету буде на 80% території...

Пропонуємо до обговорення:
Поки тільки 5,5 млн громадян мають доступ до високошвидкісного інтернету.

Дивися повний текст До 2020 року доступ до інтернету буде на 80% території України - Мінекономрозвитку.
R2
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Нужны инвестиции, к-ых нет и не будет
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