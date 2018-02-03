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Україна обігнала Китай
серед виробників яєць

Україна обігнала Китай серед виробників яєць
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2018 07:45

Україна обігнала Китай серед виробників яєць

Пропонуємо до обговорення:
У минулому році Україна посіла десяте місце у рейтингу найбільших світових виробників яєць.

Дивися повний текст Україна обігнала Китай серед виробників яєць.
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Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2018 07:46

Где-то читал. Если китайцы как американцы, буду на завтрак съедать по одному яйцу, то куры сожрут все мировые запасы зерна.
mikola963
 
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