У минулому році Україна посіла десяте місце у рейтингу найбільших світових виробників яєць.
Дивися повний текст Україна обігнала Китай серед виробників яєць.
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Додано: Нед 04 лют, 2018 07:45
Україна обігнала Китай серед виробників яєць
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Дивися повний текст Україна обігнала Китай серед виробників яєць.
Додано: Нед 04 лют, 2018 07:46
Где-то читал. Если китайцы как американцы, буду на завтрак съедать по одному яйцу, то куры сожрут все мировые запасы зерна.
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