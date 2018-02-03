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Україна за 9 місяців
збільшила експорт джмелів

Україна за 9 місяців збільшила експорт джмелів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2018 10:32

Україна за 9 місяців збільшила експорт джмелів

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомила експерт аграрних ринків асоціації Український клуб аграрного бізнесу (УКАБ) Дарина Гриценко.

Дивися повний текст Україна за 9 місяців збільшила експорт джмелів.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2018 10:32

Бизнес по Украински : купить 1 кг шмелей по $40, и продать 1 кг шмелей по $4 , и при этом гордиться, что продали больше! :mrgreen:
Пока москалі їдять Рошен, купляти Рошен не буду!
zloy_ukr
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Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2018 10:43

  zloy_ukr написав:Бизнес по Украински : купить 1 кг шмелей по $40, и продать 1 кг шмелей по $4 , и при этом гордиться, что продали больше! :mrgreen:


зато какие откаты получены, не на одну "гарненьку автивку" хватило :)
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
antikkristall
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Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2018 11:48

  zloy_ukr написав:Бизнес по Украински : купить 1 кг шмелей по $40, и продать 1 кг шмелей по $4 , и при этом гордиться, что продали больше! :mrgreen:

Мені здається що десь помилка, бо якось не віриться в таку різницю в ціні. Та й навіщо тоді експортувати по 4 якщо можна на внутрішньому ринку дорожче продати.
beilik_andry
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Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2018 13:02

Земля держится на трёх слонах, а украинская экономика на двух насекомых - шмелях и пчёлах (мёд).
cisukr
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2018 13:08

  beilik_andry написав:
  zloy_ukr написав:Бизнес по Украински : купить 1 кг шмелей по $40, и продать 1 кг шмелей по $4 , и при этом гордиться, что продали больше! :mrgreen:

Мені здається що десь помилка, бо якось не віриться в таку різницю в ціні. Та й навіщо тоді експортувати по 4 якщо можна на внутрішньому ринку дорожче продати.


А что вас удивляет. Наш заробитчанин получает в Польше условно 20 000 гривен, польский заробитчанин в Укрзализнице 1 000 000 гривен в месяц. К нам в Украину вероятно идут элитные, хорошо обученные опылять шмели.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2018 13:18

Та не, это наших шмелей на стажировку отправляют
civ
 
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