Про це повідомила експерт аграрних ринків асоціації Український клуб аграрного бізнесу (УКАБ) Дарина Гриценко.
Дивися повний текст Україна за 9 місяців збільшила експорт джмелів.
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Додано: Нед 04 лют, 2018 10:32
Україна за 9 місяців збільшила експорт джмелів
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Україна за 9 місяців збільшила експорт джмелів.
Додано: Нед 04 лют, 2018 10:32
Бизнес по Украински : купить 1 кг шмелей по $40, и продать 1 кг шмелей по $4 , и при этом гордиться, что продали больше!
Пока москалі їдять Рошен, купляти Рошен не буду!
Додано: Нед 04 лют, 2018 10:43
зато какие откаты получены, не на одну "гарненьку автивку" хватило
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
Додано: Нед 04 лют, 2018 11:48
Додано: Нед 04 лют, 2018 13:02
Земля держится на трёх слонах, а украинская экономика на двух насекомых - шмелях и пчёлах (мёд).
Додано: Нед 04 лют, 2018 13:08
А что вас удивляет. Наш заробитчанин получает в Польше условно 20 000 гривен, польский заробитчанин в Укрзализнице 1 000 000 гривен в месяц. К нам в Украину вероятно идут элитные, хорошо обученные опылять шмели.
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