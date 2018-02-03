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Україна за 9 місяців
збільшила експорт джмелів

Україна за 9 місяців збільшила експорт джмелів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2018 17:41

А муравьёв ещё не продаём? Они тоже очень полезные : )
Вовка-тренер
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Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2018 19:41

  freeze написав:
  otg написав:Я с вас пупею. Разницу в 4 долл за дюйм и 40 долл за кг ощущаете? И откаты и что сюда только не приплели.


Разница между километром и тонной понятна )))
Но откуда дюйм шмелей ?
Читать внимательно нужно.
otg
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2018 20:07

  otg написав:Читать внимательно нужно.

Это кавычки закрылись, какой ещё дюйм шмелей? : )) Зато я новую профессию придумал- пчеломер! : )
Вовка-тренер
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Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2018 20:14

  Вовка-тренер написав: Это кавычки закрылись, какой ещё дюйм шмелей? : )) Зато я новую профессию придумал- пчеломер! : )

Не-не, не так. Правильно будет- шмелемер... блин, какой-то еврейский пчеломер получился)))
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Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2018 20:26

  Forum написав: Не-не, не так. Правильно будет- шмелемер... блин, какой-то еврейский пчеломер получился)))

Ага, а те кто меряет шмелей в дюймах, а не в сантиметрах будут называться- дюймовый шмелемер, и на такую работу будут брать исключительно дерьмовых пчеломеров : )
Вовка-тренер
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  #<12
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