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Україна за 9 місяців збільшила експорт джмелів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 04 лют, 2018 17:41
А муравьёв ещё не продаём? Они тоже очень полезные : )
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Вовка-тренер
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Додано: Нед 04 лют, 2018 19:41
freeze написав: otg написав:
Я с вас пупею. Разницу в 4 долл за дюйм и 40 долл за кг ощущаете? И откаты и что сюда только не приплели.
Разница между километром и тонной понятна )))
Но откуда дюйм шмелей ?
Читать внимательно нужно.
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otg
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Додано: Нед 04 лют, 2018 20:07
otg написав:
Читать внимательно нужно.
Это кавычки закрылись, какой ещё дюйм шмелей? : )) Зато я новую профессию придумал- пчеломер! : )
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Вовка-тренер
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Додано: Нед 04 лют, 2018 20:14
Вовка-тренер написав:
Это кавычки закрылись, какой ещё дюйм шмелей? : )) Зато я новую профессию придумал- пчеломер! : )
Не-не, не так. Правильно будет- шмелемер... блин, какой-то еврейский пчеломер получился)))
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Додано: Нед 04 лют, 2018 20:26
Forum написав:
Не-не, не так. Правильно будет- шмелемер... блин, какой-то еврейский пчеломер получился)))
Ага, а те кто меряет шмелей в дюймах, а не в сантиметрах будут называться- дюймовый шмелемер, и на такую работу будут брать исключительно дерьмовых пчеломеров : )
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Вовка-тренер
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