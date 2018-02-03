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Україна за 9 місяців збільшила експорт джмелів
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Додано: Нед 04 лют, 2018 17:41
А муравьёв ещё не продаём? Они тоже очень полезные : )
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Вовка-тренер
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Додано: Нед 04 лют, 2018 19:41
freeze написав: otg написав:
Я с вас пупею. Разницу в 4 долл за дюйм и 40 долл за кг ощущаете? И откаты и что сюда только не приплели.
Разница между километром и тонной понятна )))
Но откуда дюйм шмелей ?
Читать внимательно нужно.
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otg
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Додано: Нед 04 лют, 2018 20:07
otg написав:
Читать внимательно нужно.
Это кавычки закрылись, какой ещё дюйм шмелей? : )) Зато я новую профессию придумал- пчеломер! : )
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Вовка-тренер
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Додано: Нед 04 лют, 2018 20:14
Вовка-тренер написав:
Это кавычки закрылись, какой ещё дюйм шмелей? : )) Зато я новую профессию придумал- пчеломер! : )
Не-не, не так. Правильно будет- шмелемер... блин, какой-то еврейский пчеломер получился)))
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Forum
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Додано: Нед 04 лют, 2018 20:26
Forum написав:
Не-не, не так. Правильно будет- шмелемер... блин, какой-то еврейский пчеломер получился)))
Ага, а те кто меряет шмелей в дюймах, а не в сантиметрах будут называться- дюймовый шмелемер, и на такую работу будут брать исключительно дерьмовых пчеломеров : )
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Вовка-тренер
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Додано: Нед 04 лют, 2018 21:44
Где это у нас на Украине фермы по выращиванию шмелей существуют и как этих шмелей тоннами мерить?
Интересно, такие вопросы только у меня или еще у кого то возникают?
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Кузя
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Додано: Нед 04 лют, 2018 22:04
Кузя
Есть вариант, что речь идет, например, о пчелиных матках или трутнях, просто после многократного перевода (естественно, компьютерного) исходный смысл пропал бесследно.
П. С. А еще у русских есть огнемет "Шмель", но то ж у них...
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max_us_ua
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Додано: Пон 05 лют, 2018 08:29
max_us_ua написав:
Есть вариант, что речь идет, например, о пчелиных матках или трутнях, просто после многократного перевода (естественно, компьютерного) исходный смысл пропал бесследно.
П. С. А еще у русских есть огнемет "Шмель", но то ж у них...
Бегло прочитал несколько статей на тему разведения, продажи и прибыли от шмелей. Чувство, что Остапы Бендеры еще живы, не покидает. Вопросы опыления всегда решались пасечниками. Утверждать не берусь (не специалист в области шмелеводства), но точно знаю, что шмелей можно измерять особями или семьями, а не тоннами.
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Кузя
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Додано: Пон 05 лют, 2018 08:47
В самой стране остались матки и трутни.))))
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p_a_l
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Додано: Пон 05 лют, 2018 09:12
Кузя
Оно-то так, но в таможенной статистике (которая является источником данных по внешней торговле) ведется в двух измерениях - денежном и массовом. То есть данные в тоннах или килограммах вполне уместны. А вот насчет дюймов я сразу подумал, что у меня лыжи не едут...
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max_us_ua
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