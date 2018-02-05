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Україна за 9 місяців
збільшила експорт джмелів

Україна за 9 місяців збільшила експорт джмелів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2018 09:43

  Кузя написав:Где это у нас на Украине фермы по выращиванию шмелей существуют и как этих шмелей тоннами мерить?
Интересно, такие вопросы только у меня или еще у кого то возникают?

Де вирощують: http://agravery.com/uk/posts/show/voni- ... i-dzmelami
Тонами не міряють - кілограмами. В одній сім'ї десь 20 гр джмелів, всього в світі продають понад мільон джмелиних сімей. Скоріше за все, в статті переплутали кілограми з тонами.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2018 11:57

Какая разница кто в чем меряет? Важно др что такой бизнес существует и приносит прибыль. Но тролли сразу ухватились и здесь искать не понятно что. :)
otg
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2018 15:41

  lapay написав:
  Кузя написав:Где это у нас на Украине фермы по выращиванию шмелей существуют и как этих шмелей тоннами мерить?
Интересно, такие вопросы только у меня или еще у кого то возникают?

Де вирощують: http://agravery.com/uk/posts/show/voni- ... i-dzmelami
Тонами не міряють - кілограмами. В одній сім'ї десь 20 гр джмелів, всього в світі продають понад мільон джмелиних сімей. Скоріше за все, в статті переплутали кілограми з тонами.

Сам то видел когда нибудь ферму по выращиванию шмелей? Я тоже читал другие статьи о "Живой краине", похоже единственной компании, занимающейся разведением шмелей в Украине и усиленно рекламирующие себя. Однако представить себе реальность и эффективность данной деятельности мне трудно.

Когда то люди полетят на Марс и даже может будут там жить, но на сегодняшний день это чрезвычайно трудная и сложная задача и поэтому вериться в это с трудом.

  max_us_ua написав:

Оно-то так, но в таможенной статистике (которая является источником данных по внешней торговле) ведется в двух измерениях - денежном и массовом. То есть данные в тоннах или килограммах вполне уместны. А вот насчет дюймов я сразу подумал, что у меня лыжи не едут...

Если ты в документе записал 1 килограмм, то обязательно найдется таможенник, который захочет это проверить. Как это сделать? :)
Кузя
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2018 17:51

Re: Україна за 9 місяців збільшила експорт джмелів

  Кузя написав:Однако представить себе реальность и эффективность данной деятельности мне трудно.

Без джмелів задовбаєшся бігати з пензликом і запилювати тепличні помідори. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2018 21:10

  lapay написав:
  Кузя написав:Однако представить себе реальность и эффективность данной деятельности мне трудно.


Без джмелів задовбаєшся бігати з пензликом і запилювати тепличні помідори. :)

А я вулик з бджолами поставлю, і мед буде і помідори запилять. :)
Я не специалист в тепличном хозяйстве, спорить, что лучше не буду.
Кузя
 
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