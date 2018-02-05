Де вирощують:
Тонами не міряють - кілограмами. В одній сім'ї десь 20 гр джмелів, всього в світі продають понад мільон джмелиних сімей. Скоріше за все, в статті переплутали кілограми з тонами.
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Додано: Пон 05 лют, 2018 09:43
Де вирощують:
Тонами не міряють - кілограмами. В одній сім'ї десь 20 гр джмелів, всього в світі продають понад мільон джмелиних сімей. Скоріше за все, в статті переплутали кілограми з тонами.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Пон 05 лют, 2018 11:57
Какая разница кто в чем меряет? Важно др что такой бизнес существует и приносит прибыль. Но тролли сразу ухватились и здесь искать не понятно что.
Додано: Пон 05 лют, 2018 15:41
Сам то видел когда нибудь ферму по выращиванию шмелей? Я тоже читал другие статьи о "Живой краине", похоже единственной компании, занимающейся разведением шмелей в Украине и усиленно рекламирующие себя. Однако представить себе реальность и эффективность данной деятельности мне трудно.
Когда то люди полетят на Марс и даже может будут там жить, но на сегодняшний день это чрезвычайно трудная и сложная задача и поэтому вериться в это с трудом.
Если ты в документе записал 1 килограмм, то обязательно найдется таможенник, который захочет это проверить. Как это сделать?
Додано: Пон 05 лют, 2018 17:51
Re: Україна за 9 місяців збільшила експорт джмелів
Без джмелів задовбаєшся бігати з пензликом і запилювати тепличні помідори.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Пон 05 лют, 2018 21:10
А я вулик з бджолами поставлю, і мед буде і помідори запилять.
Я не специалист в тепличном хозяйстве, спорить, что лучше не буду.
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