Зарплати у українців залишаються одними з найнижчих у Європі.
Дивися повний текст Майже в Європі: ціни на продукти досягли європейських.
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Додано: Нед 04 лют, 2018 10:37
Майже в Європі: ціни на продукти досягли європейських
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Майже в Європі: ціни на продукти досягли європейських.
Додано: Нед 04 лют, 2018 10:37
С Польшей цены даже не сравнялись, а в Польше тупо дешевле. Т.е в среднем в Польше на продукты Вы будете тратить на 15-20% меньше, чем в Украине. Болгария, Румыния, Португалия, Испания, Хорватия - тут у нас уже паритет цен, особенно если исключить бомж-продукты, которые продаются у нас, но жрать их невозможно, и в Европе их просто не допустят на прилавки магазинов. Пока "отстаём" только от самых развитых стран Франция, Германия - тут ощутимо дороже, правда зарплаты в 10 раз выше. Есть ещё всякие Бельгии, Щвейцарии, Люксембурги - тут конечно очень дорого, но зп просто могут травмировать психику среднестатистического украинца.
Додано: Нед 04 лют, 2018 10:58
Re: Майже в Європі: ціни на продукти досягли європейських
Маячня. Ось порівняння цін:
Додано: Нед 04 лют, 2018 11:13
Скупляюсь в Германии в лидле, цены как у нас и ниже , качество с нашими продуктами даже рядом не стоит.
Додано: Нед 04 лют, 2018 11:36
услуги ЖКХ, которые дотируются за счет государства. Самим то не смешно такое писать? За счёт государства ничего не дотируется, так как «государство» ничего не зарабатывает. Дотируется за счёт налогоплательщиков, и эти деньги вместо того чтобы идти на реальные вещи идут на оплату ЖКХ, а субсидианты думают, вот какое государство хорошее, молодцы, а по факту просто переливание из одного кармана в другой. Короче говоря, у тебя субсидия, а твой сосед Петя платит и за себя и за тебя, и за того парня.
Додано: Нед 04 лют, 2018 13:02
С кило курятины в Германии автор загнул)). Сегодняшнего акционерное предложение куриных окорочков - 1,80 за кг)) Куриное филе можно купить где то от 6,0; филе индейки - от 6; свиной гуляш - от 5,60; гуляш свинина+ говядина - от 7,40; говядина - от более 9 евро кг.Яйца делятся на несколько видов, в зависимости от того, в каких условиях неслись куры- в свободе или неволе)) - самые дешёвые 1,20, молоко- от 0.8. упаковка гречки- 2 евро (800 грамм), упаковка манки- 1,40. Пачка печенья харьковской бисквитной фабрики "Коровка"- 0,69 ))
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