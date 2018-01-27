RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Майже в Європі: ціни на
продукти досягли європейських

Майже в Європі: ціни на продукти досягли європейських
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2018 10:37

Майже в Європі: ціни на продукти досягли європейських

Пропонуємо до обговорення:
Зарплати у українців залишаються одними з найнижчих у Європі.

Дивися повний текст Майже в Європі: ціни на продукти досягли європейських.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 79822
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 116 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2018 10:37

С Польшей цены даже не сравнялись, а в Польше тупо дешевле. Т.е в среднем в Польше на продукты Вы будете тратить на 15-20% меньше, чем в Украине. Болгария, Румыния, Португалия, Испания, Хорватия - тут у нас уже паритет цен, особенно если исключить бомж-продукты, которые продаются у нас, но жрать их невозможно, и в Европе их просто не допустят на прилавки магазинов. Пока "отстаём" только от самых развитых стран Франция, Германия - тут ощутимо дороже, правда зарплаты в 10 раз выше. Есть ещё всякие Бельгии, Щвейцарии, Люксембурги - тут конечно очень дорого, но зп просто могут травмировать психику среднестатистического украинца.
flashgingo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 343
З нами з: 15.09.14
Подякував: 23 раз.
Подякували: 63 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2018 10:58

Re: Майже в Європі: ціни на продукти досягли європейських

Маячня. Ось порівняння цін: https://www.numbeo.com/cost-of-living/c ... ty2=Warsaw Ціни на молоко та рис майже зрівнялись, все інше дорожче на 30-130% (це тільки продукти). Квартплата в 2 рази дорожче, інтернет в 4 рази, чашка кави в 3 рази, макдональдс в 2 раза. Звісно й зарплатня більше в 3.5 раз за нашу.
Sergius
 
Повідомлень: 40
З нами з: 08.04.12
Подякував: 402 раз.
Подякували: 16 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2018 11:13

Скупляюсь в Германии в лидле, цены как у нас и ниже , качество с нашими продуктами даже рядом не стоит.
andrey743
 
Повідомлень: 803
З нами з: 15.02.14
Подякував: 125 раз.
Подякували: 131 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2018 11:30

Це перемога!
papazina
 
Повідомлень: 534
З нами з: 19.12.10
Подякував: 7 раз.
Подякували: 31 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2018 11:36

услуги ЖКХ, которые дотируются за счет государства. Самим то не смешно такое писать? За счёт государства ничего не дотируется, так как «государство» ничего не зарабатывает. Дотируется за счёт налогоплательщиков, и эти деньги вместо того чтобы идти на реальные вещи идут на оплату ЖКХ, а субсидианты думают, вот какое государство хорошее, молодцы, а по факту просто переливание из одного кармана в другой. Короче говоря, у тебя субсидия, а твой сосед Петя платит и за себя и за тебя, и за того парня.
Золотой батон
 
Повідомлень: 29
З нами з: 20.05.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 19 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2018 13:02

С кило курятины в Германии автор загнул)). Сегодняшнего акционерное предложение куриных окорочков - 1,80 за кг)) Куриное филе можно купить где то от 6,0; филе индейки - от 6; свиной гуляш - от 5,60; гуляш свинина+ говядина - от 7,40; говядина - от более 9 евро кг.Яйца делятся на несколько видов, в зависимости от того, в каких условиях неслись куры- в свободе или неволе)) - самые дешёвые 1,20, молоко- от 0.8. упаковка гречки- 2 евро (800 грамм), упаковка манки- 1,40. Пачка печенья харьковской бисквитной фабрики "Коровка"- 0,69 ))
Moimir
 
Повідомлень: 259
З нами з: 17.07.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 56 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2018 13:50

Зато у нас кофий - 0.5 евро
papazina
 
Повідомлень: 534
З нами з: 19.12.10
Подякував: 7 раз.
Подякували: 31 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ceba і 6 гостей
Модератори: Irina555, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Майже половина безробітних українців - з вищою освітою 1, 2, 3, 4
R2 » Нед 28 січ, 2018 23:37
34 2042
Переглянути останнє повідомлення
Сер 31 січ, 2018 19:38
M-A-X
Україна стала в найгіршою в Європі за рівнем свободи... 1, 2
R2 » Пон 29 січ, 2018 11:29
15 962
Переглянути останнє повідомлення
Пон 29 січ, 2018 21:48
otg
У світі майже 200 мільйонів людей не мають роботи
R2 » Суб 27 січ, 2018 23:36
1 89
Переглянути останнє повідомлення
Суб 27 січ, 2018 23:36
straponesa
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (52454)
04.02.2018 13:47
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.