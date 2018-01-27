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Майже в Європі: ціни на
продукти досягли європейських

Майже в Європі: ціни на продукти досягли європейських
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123>
Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2018 15:06

  pohl-elena написав: И это немецкий магазин? просто в немецких магазинах манка стоит 0,5 кг. 0,39 евро а гречку ВООБЩЕ не продают. Вы наверно перепутали с русскими магазинами, которых в Германии более 500

Нет, конкретно это был арабский магазин)) Привлекло внимание наше печенье, вообще на манку никогда внимания не обращал
Moimir
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2018 15:31

  Moimir написав:
  pohl-elena написав: И это немецкий магазин? просто в немецких магазинах манка стоит 0,5 кг. 0,39 евро а гречку ВООБЩЕ не продают. Вы наверно перепутали с русскими магазинами, которых в Германии более 500

Нет, конкретно это был арабский магазин)) Привлекло внимание наше печенье, вообще на манку никогда внимания не обращал


С трудом верится, что арабы торгуют украинским печеньем, видно тогда хозяин русский, ну да ладно, но цена на пачку 180 гр. печенья харьковской бисквитной фабрики "Коровка"- за 0,69 это уж сильно дорого. Качественное и кстати очень вкусное немецкое печенье 500 гр.стоит 0,99
pohl-elena
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Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2018 16:06

У того факта, что цены на продукты питания в Украине сравнялись с европейскими, существует только одно объяснение - радикальный рост коррупции.

Как известно, сырьевые товары в разных странах стоят одинаково при условии, что не дотируются государством. Девиации могут быть, но они минимальны, и объясняются разницей налогов и пошлин.

А вот продукты с добавленной стоимостью уже имеют ценовые различия куда более существенные. И объясняется это разной стоимостью труда. Именно труд добавляет разную стоимость в разных странах в зависимости от размера зарплат.

Так вот - и 4 года назад, и 10 лет назад цены на продукты питания в Украине были на 20%-60% дешевле европейских. При том, что труд стоил дороже (сегодня средняя зарплата 315 долларов, в 2013 - 450 долларов, в 2008 - 430 долларов).
https://index.minfin.com.ua/labour/salary/average/

Соответственно, удельный вес труда в стоимости продуктов питания снизился в Украине самым радикальном образом. А что же тогда в структуре себестоимости выросло, что цены сравнялись с европейскими? Ведь если даже стоимость сырья выросла (чего глобально не было, но для полноты анализа это нужно предположить), то выросла она одинаково для всех стран.

Ответ - коррупция. Коррупция в Украине выросла! Через взятки и поборы для малого и среднего бизнеса (размер которых вырос даже в валюте за 4 года, не говоря уже о 3.5-кратной девальвации гривны, в котороизнес устанавлияет цену реализации). И через сверхприбыли крупных бизнесов, которые их получаются путем создания неконкурентных преимуещств за счет близости к власти - МХП, например, Рошен...

Да, есть и сырье, которое подорожало для Украины, а для Европы - подешевело. Все уже поняли - это газ и электроэнергия. Только причиной этому стали не рыночные факторы, а все та же коррупция - попытка власти направить финансовые потоки в свой карман, забирая у украинцев последнее (на что у последних есть только 2 варианта рефлекции - либо отдавать ворью это последнее, либо покинуть страну). Можно было бы рассуждать о том, что сверхприбыли, получаемые на газе и электроэнергии вернутся населению через социальные программы (в чем всех нас пытается убедить власть), но этого не происходит уже 2 года, как цены была задраны до небес.

И не будет происходить - мы наблюдаем только снижение уровня социальных расходов государства - все "реформы" направлены на снижение государственного участия, несмотря на рост "доходов" государства (доходы в кавычках, так как это, фактически, государственный рэкет - через природные монополии отбирать у украинцев последнее). Медицинская, пенсионная, образовательная - все эти "реформы" освобождают государство от расходов, а налоговая и газовая - увеличивают его доходы, снижая доходы украинцев.

И есть только один закономерный, но, увы, риторический вопрос, который нужно поставить "а где деньги, Зин".

А деньги в карманах олигархов-чиновников и олигархов-спонсоров чиновников. И все эти враки о гиганстких расходах на оборону не поддаются никакой критике - все адекватные люди понимают, чем воюют солдаты и офицеры. Советским оружием, да тем, кто волонтеры покупают. Зато какое удобное объяснение для недалеких - война с агрессором... Она все спишет!

Что будет дальше - вероятно, дальнейшее увеличение стоимости жизни. Кормовая база уменьшается на фоне уменьшения населения, а аппетиты ворья только возрастают. Поэтому не стоит удивляться, что жизнь в Украине через 3-5 лет такого руководства будет стоить дороже, чем в Европе. И так будет продолжаться до тех пор, пока телевизор будет побеждать холодильник, и украинцы будут путать халву по телевизору с хлебом в своих животах.


https://index.minfin.com.ua/labour/salary/average/
Detractoris
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Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2018 16:58

  papazina написав:Зато у нас кофий - 0.5 евро

И красная икра доступная..
fokus
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2018 17:16

Зачем спорить?
Берём и сравниваем акционные продукты.
http://www.biedronka.pl/pl/w-tym-tyg-01-02
http://brusnichka.com.ua:81/pokupatelyam/aktsii/
http://www.atbmarket.com/ru/hot/akcii/economy/
Когда был летом в Польше с курсом злотого 7 грн. мне казалось что всё дешевле. Уже в январе с курсом 8.3 как-то не очень. Овощи показались очень дорогими, филе куриное тоже, разве что молочка дешевле не на много.
Попаданец
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2018 17:32

Я вот недавно купил макароны итальянские в Харькове, в супермаркете "Рост". Чисто ради прикола сфотографировал и отослал фотку товарищу, который уже двадцать лет в Италии живет. Пишу, что макароны вкусные за 1 евро в пересчете на ваши деньги продают. Он говорит, да- это хорошая марка макарон, но вот только здесь такая упаковка стоит 0,5 евро. Так что наценочка выходит ровно 100%, то есть две цены вбито!
Правдоруб
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2018 17:46

Проблема не в цене на продукты, а в доходах
Moimir
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2018 18:33

  Правдоруб написав:Я вот недавно купил макароны итальянские в Харькове, в супермаркете "Рост". Чисто ради прикола сфотографировал и отослал фотку товарищу, который уже двадцать лет в Италии живет. Пишу, что макароны вкусные за 1 евро в пересчете на ваши деньги продают. Он говорит, да- это хорошая марка макарон, но вот только здесь такая упаковка стоит 0,5 евро. Так что наценочка выходит ровно 100%, то есть две цены вбито!

Я не спорю, что по макаронам итальянцы в 10 раз лучше нас живут. :D
Попаданец
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2018 18:36

Re: Майже в Європі: ціни на продукти досягли європейських

  Moimir написав:Проблема не в цене на продукты, а в доходах

Всё должно быть в комплексе, можно получать и меньше, а жить лучше. Не всё меряется количеством купленных килограмм или штук на одну зарплату.
Попаданец
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2018 20:57

это всё сделала рука Кремля!
Принципы капитализма - подсаживай на иглу и зарабатывай, зарази и зарабатывай на таблетках, отбери землю и зарабатывай на голоде, напугай и зарабатывай на страхе, дай в долг копейку и отбери все.
spread
 
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