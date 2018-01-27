Майже в Європі: ціни на продукти досягли європейських

Додано: Нед 04 лют, 2018 16:06

У того факта, что цены на продукты питания в Украине сравнялись с европейскими, существует только одно объяснение - радикальный рост коррупции.



Как известно, сырьевые товары в разных странах стоят одинаково при условии, что не дотируются государством. Девиации могут быть, но они минимальны, и объясняются разницей налогов и пошлин.



А вот продукты с добавленной стоимостью уже имеют ценовые различия куда более существенные. И объясняется это разной стоимостью труда. Именно труд добавляет разную стоимость в разных странах в зависимости от размера зарплат.



Так вот - и 4 года назад, и 10 лет назад цены на продукты питания в Украине были на 20%-60% дешевле европейских. При том, что труд стоил дороже (сегодня средняя зарплата 315 долларов, в 2013 - 450 долларов, в 2008 - 430 долларов).

https://index.minfin.com.ua/labour/salary/average/



Соответственно, удельный вес труда в стоимости продуктов питания снизился в Украине самым радикальном образом. А что же тогда в структуре себестоимости выросло, что цены сравнялись с европейскими? Ведь если даже стоимость сырья выросла (чего глобально не было, но для полноты анализа это нужно предположить), то выросла она одинаково для всех стран.



Ответ - коррупция. Коррупция в Украине выросла! Через взятки и поборы для малого и среднего бизнеса (размер которых вырос даже в валюте за 4 года, не говоря уже о 3.5-кратной девальвации гривны, в котороизнес устанавлияет цену реализации). И через сверхприбыли крупных бизнесов, которые их получаются путем создания неконкурентных преимуещств за счет близости к власти - МХП, например, Рошен...



Да, есть и сырье, которое подорожало для Украины, а для Европы - подешевело. Все уже поняли - это газ и электроэнергия. Только причиной этому стали не рыночные факторы, а все та же коррупция - попытка власти направить финансовые потоки в свой карман, забирая у украинцев последнее (на что у последних есть только 2 варианта рефлекции - либо отдавать ворью это последнее, либо покинуть страну). Можно было бы рассуждать о том, что сверхприбыли, получаемые на газе и электроэнергии вернутся населению через социальные программы (в чем всех нас пытается убедить власть), но этого не происходит уже 2 года, как цены была задраны до небес.



И не будет происходить - мы наблюдаем только снижение уровня социальных расходов государства - все "реформы" направлены на снижение государственного участия, несмотря на рост "доходов" государства (доходы в кавычках, так как это, фактически, государственный рэкет - через природные монополии отбирать у украинцев последнее). Медицинская, пенсионная, образовательная - все эти "реформы" освобождают государство от расходов, а налоговая и газовая - увеличивают его доходы, снижая доходы украинцев.



И есть только один закономерный, но, увы, риторический вопрос, который нужно поставить "а где деньги, Зин".



А деньги в карманах олигархов-чиновников и олигархов-спонсоров чиновников. И все эти враки о гиганстких расходах на оборону не поддаются никакой критике - все адекватные люди понимают, чем воюют солдаты и офицеры. Советским оружием, да тем, кто волонтеры покупают. Зато какое удобное объяснение для недалеких - война с агрессором... Она все спишет!



Что будет дальше - вероятно, дальнейшее увеличение стоимости жизни. Кормовая база уменьшается на фоне уменьшения населения, а аппетиты ворья только возрастают. Поэтому не стоит удивляться, что жизнь в Украине через 3-5 лет такого руководства будет стоить дороже, чем в Европе. И так будет продолжаться до тех пор, пока телевизор будет побеждать холодильник, и украинцы будут путать халву по телевизору с хлебом в своих животах.





https://index.minfin.com.ua/labour/salary/average/