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Майже в Європі: ціни на
продукти досягли європейських

Майже в Європі: ціни на продукти досягли європейських
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2018 21:31

  spread написав:это всё сделала рука Кремля!
Однозначно! 8)
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Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2018 21:31

  Правдоруб написав:Я вот недавно купил макароны итальянские в Харькове, в супермаркете "Рост". Чисто ради прикола сфотографировал и отослал фотку товарищу, который уже двадцать лет в Италии живет. Пишу, что макароны вкусные за 1 евро в пересчете на ваши деньги продают. Он говорит, да- это хорошая марка макарон, но вот только здесь такая упаковка стоит 0,5 евро. Так что наценочка выходит ровно 100%, то есть две цены вбито!


скорее всего речь идет о Barilla - в синих картонных коробках. 0,5-0,75 Евро в Италии они стоят по акции, обычная их цена 1,5 евро и выше. Но в целом ход мысли правильный - "акционные" итальянские продукты у нас толкают с хорошим наваром.

Но это импорт. Что говорить об отечественных товарах , где нет валюттной составляющей с наценками в сотни процентов. И сейчас это довольно хорошо видно - есть ряд отечественной продукции который остался на уровне цен 2013 года (курс 8 ). И есть тоже ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ продукты которые при этом подорожали на 50% , 100%, 200% и выше. Под задранный валютный курс барыги пытаются срубить побольше хотя реально прямой и 100% связи задранного курса в себестоимости их продукции нет.
На лицо монопольный сговор , коррупция и беспредел властьимущих, которые на этом фактически мародерстве в воюющей стране только жиреют.
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