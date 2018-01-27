Майже в Європі: ціни на продукти досягли європейських

Додано: Нед 04 лют, 2018 21:31

Правдоруб написав: Я вот недавно купил макароны итальянские в Харькове, в супермаркете "Рост". Чисто ради прикола сфотографировал и отослал фотку товарищу, который уже двадцать лет в Италии живет. Пишу, что макароны вкусные за 1 евро в пересчете на ваши деньги продают. Он говорит, да- это хорошая марка макарон, но вот только здесь такая упаковка стоит 0,5 евро. Так что наценочка выходит ровно 100%, то есть две цены вбито! Я вот недавно купил макароны итальянские в Харькове, в супермаркете "Рост". Чисто ради прикола сфотографировал и отослал фотку товарищу, который уже двадцать лет в Италии живет. Пишу, что макароны вкусные за 1 евро в пересчете на ваши деньги продают. Он говорит, да- это хорошая марка макарон, но вот только здесь такая упаковка стоит 0,5 евро. Так что наценочка выходит ровно 100%, то есть две цены вбито!

скорее всего речь идет о Barilla - в синих картонных коробках. 0,5-0,75 Евро в Италии они стоят по акции, обычная их цена 1,5 евро и выше. Но в целом ход мысли правильный - "акционные" итальянские продукты у нас толкают с хорошим наваром.Но это импорт. Что говорить об отечественных товарах , где нет валюттной составляющей с наценками в сотни процентов. И сейчас это довольно хорошо видно - есть ряд отечественной продукции который остался на уровне цен 2013 года (курс 8 ). И есть тоже ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ продукты которые при этом подорожали на 50% , 100%, 200% и выше. Под задранный валютный курс барыги пытаются срубить побольше хотя реально прямой и 100% связи задранного курса в себестоимости их продукции нет.На лицо монопольный сговор , коррупция и беспредел властьимущих, которые на этом фактически мародерстве в воюющей стране только жиреют.