Майже в Європі: ціни на продукти досягли європейських

Однозначно!
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Додано: Нед 04 лют, 2018 21:31
скорее всего речь идет о Barilla - в синих картонных коробках. 0,5-0,75 Евро в Италии они стоят по акции, обычная их цена 1,5 евро и выше. Но в целом ход мысли правильный - "акционные" итальянские продукты у нас толкают с хорошим наваром.
Но это импорт. Что говорить об отечественных товарах , где нет валюттной составляющей с наценками в сотни процентов. И сейчас это довольно хорошо видно - есть ряд отечественной продукции который остался на уровне цен 2013 года (курс 8 ). И есть тоже ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ продукты которые при этом подорожали на 50% , 100%, 200% и выше. Под задранный валютный курс барыги пытаются срубить побольше хотя реально прямой и 100% связи задранного курса в себестоимости их продукции нет.
На лицо монопольный сговор , коррупция и беспредел властьимущих, которые на этом фактически мародерстве в воюющей стране только жиреют.
Додано: Нед 04 лют, 2018 22:00
Додано: Нед 04 лют, 2018 22:21
Да и участие в раскачивании гривны за счет чего некоторые спекули начали безосновательно и безбожно задирать цены на продукты явно за поребриковыми - как часть военных действий
Додано: Пон 05 лют, 2018 02:11
Gasoline (1 liter) 26.37 ₴. При реальных 32-34 грн.
Походу и все остальное сравнение там такое же
Додано: Пон 05 лют, 2018 02:45
Почему же. Я заправляю и по 26 у нас в Днепре.
Но это 92й на крупнообъёмный американский пикап и джип. С древним восьмигоршковым двигателем. Конечно 98й на модный литровый турбомотор Фокуса там или Ситроена С2 с Поло всякими намного дороже.
Дизель качественный 27, контрабандный 23.80, тоже по машине смотреть надо что лить, а что в другом месте заправлять.
Додано: Пон 05 лют, 2018 02:50
в целом довольно обьективное сравнение. И здесь еще ссылки бросали - так и есть наши цены несмотря на раздутый курс ниже даже польских. Далеко еще нам по ценам до европейских и это есть хорошо. Так что теоретически возможность для значительного снижения курса есть.
Додано: Пон 05 лют, 2018 06:21
В корне неверное представление.
Представим что на рынке есть бабушка которая продает семечки из подсолнухов что сама выращивает у себя в огороде. Продает она их по Х гривен. Полностью отечественное производство. Ей хватает на жизнь.
И тут пришел к власти Петюня и бабушке повысили плату за свет в два раза, за газ в семь раз, лекарства выросли в три раза, билет на автобус вырос в два раза и так далее. Жизнь подорожала в два-три раза. Бабушке теперь сильно не хватает на жизнь.
Угадайте останется ли цена семечек Х гривен?
Или станет 2Х, или 3Х гривен?
То-то и оно...
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Додано: Пон 05 лют, 2018 07:53
Re: Майже в Європі: ціни на продукти досягли європейських
Какой бред...С Польшей еще туда-сюда. В остальной ЕС товары существенно дороже. Как говорил Паниковский"поедьте и посмотрите" в любой Carrefour
https://petition.kievcity.gov.ua/petition/?pid=3546 Киевляне, поддерживаем петицию на установку счетчиков тепла при вертикальной разводке отопления
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