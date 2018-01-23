Найдешевший автомобіль іноземного виробництва в Україні - хетчбек Ravon R2. Він коштує 193 тис. грн.
Дивися повний текст Назвали найдешевший автомобіль іноземного виробництва в Україні.
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Додано: Нед 04 лют, 2018 12:42
Назвали найдешевший автомобіль іноземного виробництва в...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Назвали найдешевший автомобіль іноземного виробництва в Україні.
Додано: Нед 04 лют, 2018 12:42
Когда пишут про самый дешевый автомобиль, то автоматически возникает мысль, что
1. Цена на него уже завышена бессовестным образом.
2. Покупать его уже не выгодно стало и люди переключились на что-то другое более конкурентоспособное.
3. Продажи полностью остановились.
Интересно, кто скажет насколько эти мысли правильные?
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.
Додано: Нед 04 лют, 2018 13:24
buratinyo
Есть еще один аргумент, на который опираются продажи таких автомобилей: многие немного далекие от автомобилей люди, получив права, думают, что приобретя "дешевый, но новый" автомобиль, застрахуют себя от проблем с сервисом-ремонтом. Учитывая, что такие люди, скорее всего, попадут хоть бы незначительное, но ДТП скоро после того, как сели за руль, обязанности по продавца по обслуживанию улетучатся, далее только профит
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