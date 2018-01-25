Назвали найдешевший автомобіль іноземного виробництва в...

Додано: Пон 05 лют, 2018 08:41

Абсолютно неверно )"1. Цена на него уже завышена бессовестным образом."Факты в студию, плиз. По факту сейчас - это самый дешёвый авто в стране. Тату Нано пока так на рынок и не пустили"2. Покупать его уже не выгодно стало и люди переключились на что-то другое более конкурентоспособное."Что значит покупать автомобиль ны выгодно? Это товар потребления. Возможно Вы имели ввиду рейтинг перепродажи как БУ? Так бюджетные авто (любой марки) в него никогда и не входили."3. Продажи полностью остановились."- статистика с Вами определённо не согласна"застрахуют себя от проблем с сервисом-ремонтом"Причём здесь дешёвый новый авто? Это определяется страховой и собственно фактом ДТП. Кстати, у страховиков есть отличный "рейтинг" марок которые чаще всего попадают в ДТП (и как результат - самые большие цены по КАСКО). Так вот там бюджетные авто ооочень далеко. В "лидерах" - BMW