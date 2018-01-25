Найдешевший автомобіль іноземного виробництва в Україні - хетчбек Ravon R2. Він коштує 193 тис. грн.
Дивися повний текст Назвали найдешевший автомобіль іноземного виробництва в Україні.
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Додано: Нед 04 лют, 2018 12:42
Назвали найдешевший автомобіль іноземного виробництва в...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Назвали найдешевший автомобіль іноземного виробництва в Україні.
Додано: Нед 04 лют, 2018 12:42
Когда пишут про самый дешевый автомобиль, то автоматически возникает мысль, что
1. Цена на него уже завышена бессовестным образом.
2. Покупать его уже не выгодно стало и люди переключились на что-то другое более конкурентоспособное.
3. Продажи полностью остановились.
Интересно, кто скажет насколько эти мысли правильные?
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Додано: Нед 04 лют, 2018 13:24
buratinyo
Есть еще один аргумент, на который опираются продажи таких автомобилей: многие немного далекие от автомобилей люди, получив права, думают, что приобретя "дешевый, но новый" автомобиль, застрахуют себя от проблем с сервисом-ремонтом. Учитывая, что такие люди, скорее всего, попадут хоть бы незначительное, но ДТП скоро после того, как сели за руль, обязанности по продавца по обслуживанию улетучатся, далее только профит
Додано: Нед 04 лют, 2018 16:00
Дядя, ты хоть сам-то понял чего ты здесь пукнул? Ты, видно, или с бодуна, или травки обкурился. У тебя не коментарий, а какой-то набор случайных слов. Полный отстой.
Востаннє редагувалось qazzax в Нед 04 лют, 2018 16:36, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 04 лют, 2018 16:13
как sens можно называть - отечественный автомобиль если при курсе 8 он стоил 58 тыс, а при курсе 27 - 175 тыс. Судя по цене там ни одной гайки отечественной
Додано: Пон 05 лют, 2018 02:05
Re: Назвали найдешевший автомобіль іноземного виробництва в.
Додано: Пон 05 лют, 2018 08:34
Re: Назвали найдешевший автомобіль іноземного виробництва в.
Был у меня раньше ДЭУ Нексия, так то не жаловался. Машина ездила. Запчасти не дорогие были.
Сейчас в Узбекистане вместо ДЭУ Нексия выпускают Ravon R2.
Ну думаю принцип тот же. Недорогая машина ездит, больше от нее ничего не требуется. Года через 3-4 если есть возможность надо другую покупать.
Додано: Пон 05 лют, 2018 08:41
buratinyo
Абсолютно неверно )
"1. Цена на него уже завышена бессовестным образом."
Факты в студию, плиз. По факту сейчас - это самый дешёвый авто в стране. Тату Нано пока так на рынок и не пустили
"2. Покупать его уже не выгодно стало и люди переключились на что-то другое более конкурентоспособное."
Что значит покупать автомобиль ны выгодно? Это товар потребления. Возможно Вы имели ввиду рейтинг перепродажи как БУ? Так бюджетные авто (любой марки) в него никогда и не входили.
"3. Продажи полностью остановились."
max_us_ua
"застрахуют себя от проблем с сервисом-ремонтом"
Причём здесь дешёвый новый авто? Это определяется страховой и собственно фактом ДТП. Кстати, у страховиков есть отличный "рейтинг" марок которые чаще всего попадают в ДТП (и как результат - самые большие цены по КАСКО). Так вот там бюджетные авто ооочень далеко. В "лидерах" - BMW .
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