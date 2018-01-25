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Назвали найдешевший автомобіль
іноземного виробництва в...

Назвали найдешевший автомобіль іноземного виробництва в...
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Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2018 12:42

Назвали найдешевший автомобіль іноземного виробництва в...

Пропонуємо до обговорення:
Найдешевший автомобіль іноземного виробництва в Україні - хетчбек Ravon R2. Він коштує 193 тис. грн.

Дивися повний текст Назвали найдешевший автомобіль іноземного виробництва в Україні.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2018 12:42

Когда пишут про самый дешевый автомобиль, то автоматически возникает мысль, что
1. Цена на него уже завышена бессовестным образом.
2. Покупать его уже не выгодно стало и люди переключились на что-то другое более конкурентоспособное.
3. Продажи полностью остановились.

Интересно, кто скажет насколько эти мысли правильные?
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.
buratinyo
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Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2018 13:24

buratinyo

Есть еще один аргумент, на который опираются продажи таких автомобилей: многие немного далекие от автомобилей люди, получив права, думают, что приобретя "дешевый, но новый" автомобиль, застрахуют себя от проблем с сервисом-ремонтом. Учитывая, что такие люди, скорее всего, попадут хоть бы незначительное, но ДТП скоро после того, как сели за руль, обязанности по продавца по обслуживанию улетучатся, далее только профит
max_us_ua
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2018 16:00

  max_us_ua написав:

Есть еще один аргумент, на который опираются продажи таких автомобилей: многие немного далекие от автомобилей люди, получив права, думают, что приобретя "дешевый, но новый" автомобиль, застрахуют себя от проблем с сервисом-ремонтом. Учитывая, что такие люди, скорее всего, попадут хоть бы незначительное, но ДТП скоро после того, как сели за руль, обязанности по продавца по обслуживанию улетучатся, далее только профит

Дядя, ты хоть сам-то понял чего ты здесь пукнул? Ты, видно, или с бодуна, или травки обкурился. У тебя не коментарий, а какой-то набор случайных слов. Полный отстой.
Востаннє редагувалось qazzax в Нед 04 лют, 2018 16:36, всього редагувалось 1 раз.
qazzax
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2018 16:13

как sens можно называть - отечественный автомобиль если при курсе 8 он стоил 58 тыс, а при курсе 27 - 175 тыс. Судя по цене там ни одной гайки отечественной
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Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2018 02:05

Re: Назвали найдешевший автомобіль іноземного виробництва в.

  Бублик написав:как sens можно называть - отечественный автомобиль если при курсе 8 он стоил 58 тыс, а при курсе 27 - 175 тыс. Судя по цене там ни одной гайки отечественной

И зарплату рабочим в баксах платят видимо.
miroshnich007
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Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2018 08:34

Re: Назвали найдешевший автомобіль іноземного виробництва в.

Был у меня раньше ДЭУ Нексия, так то не жаловался. Машина ездила. Запчасти не дорогие были.
Сейчас в Узбекистане вместо ДЭУ Нексия выпускают Ravon R2.
Ну думаю принцип тот же. Недорогая машина ездит, больше от нее ничего не требуется. Года через 3-4 если есть возможность надо другую покупать.
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Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2018 08:41

buratinyo
Абсолютно неверно )
"1. Цена на него уже завышена бессовестным образом."
Факты в студию, плиз. По факту сейчас - это самый дешёвый авто в стране. Тату Нано пока так на рынок и не пустили ;)
"2. Покупать его уже не выгодно стало и люди переключились на что-то другое более конкурентоспособное."
Что значит покупать автомобиль ны выгодно? Это товар потребления. Возможно Вы имели ввиду рейтинг перепродажи как БУ? Так бюджетные авто (любой марки) в него никогда и не входили.
"3. Продажи полностью остановились."
http://cardiagram.com.ua/top-10-auto-v- ... -6986.html - статистика с Вами определённо не согласна ;)

max_us_ua
"застрахуют себя от проблем с сервисом-ремонтом"
Причём здесь дешёвый новый авто? Это определяется страховой и собственно фактом ДТП. Кстати, у страховиков есть отличный "рейтинг" марок которые чаще всего попадают в ДТП (и как результат - самые большие цены по КАСКО). Так вот там бюджетные авто ооочень далеко. В "лидерах" - BMW ;).
nikitash
 
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