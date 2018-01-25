Найдешевший автомобіль іноземного виробництва в Україні - хетчбек Ravon R2. Він коштує 193 тис. грн.
Дивися повний текст Назвали найдешевший автомобіль іноземного виробництва в Україні.
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Додано: Нед 04 лют, 2018 12:42
Назвали найдешевший автомобіль іноземного виробництва в...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Назвали найдешевший автомобіль іноземного виробництва в Україні.
Додано: Нед 04 лют, 2018 12:42
Когда пишут про самый дешевый автомобиль, то автоматически возникает мысль, что
1. Цена на него уже завышена бессовестным образом.
2. Покупать его уже не выгодно стало и люди переключились на что-то другое более конкурентоспособное.
3. Продажи полностью остановились.
Интересно, кто скажет насколько эти мысли правильные?
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.
Додано: Нед 04 лют, 2018 13:24
buratinyo
Есть еще один аргумент, на который опираются продажи таких автомобилей: многие немного далекие от автомобилей люди, получив права, думают, что приобретя "дешевый, но новый" автомобиль, застрахуют себя от проблем с сервисом-ремонтом. Учитывая, что такие люди, скорее всего, попадут хоть бы незначительное, но ДТП скоро после того, как сели за руль, обязанности по продавца по обслуживанию улетучатся, далее только профит
Додано: Нед 04 лют, 2018 16:00
Дядя, ты хоть сам-то понял чего ты здесь пукнул? Ты, видно, или с бодуна, или травки обкурился. У тебя не коментарий, а какой-то набор случайных слов. Полный отстой.
Востаннє редагувалось qazzax в Нед 04 лют, 2018 16:36, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 04 лют, 2018 16:13
как sens можно называть - отечественный автомобиль если при курсе 8 он стоил 58 тыс, а при курсе 27 - 175 тыс. Судя по цене там ни одной гайки отечественной
Додано: Пон 05 лют, 2018 02:05
Re: Назвали найдешевший автомобіль іноземного виробництва в.
Додано: Пон 05 лют, 2018 08:34
Re: Назвали найдешевший автомобіль іноземного виробництва в.
Был у меня раньше ДЭУ Нексия, так то не жаловался. Машина ездила. Запчасти не дорогие были.
Сейчас в Узбекистане вместо ДЭУ Нексия выпускают Ravon R2.
Ну думаю принцип тот же. Недорогая машина ездит, больше от нее ничего не требуется. Года через 3-4 если есть возможность надо другую покупать.
Додано: Пон 05 лют, 2018 08:41
buratinyo
Абсолютно неверно )
"1. Цена на него уже завышена бессовестным образом."
Факты в студию, плиз. По факту сейчас - это самый дешёвый авто в стране. Тату Нано пока так на рынок и не пустили
"2. Покупать его уже не выгодно стало и люди переключились на что-то другое более конкурентоспособное."
Что значит покупать автомобиль ны выгодно? Это товар потребления. Возможно Вы имели ввиду рейтинг перепродажи как БУ? Так бюджетные авто (любой марки) в него никогда и не входили.
"3. Продажи полностью остановились."
max_us_ua
"застрахуют себя от проблем с сервисом-ремонтом"
Причём здесь дешёвый новый авто? Это определяется страховой и собственно фактом ДТП. Кстати, у страховиков есть отличный "рейтинг" марок которые чаще всего попадают в ДТП (и как результат - самые большие цены по КАСКО). Так вот там бюджетные авто ооочень далеко. В "лидерах" - BMW .
Додано: Вів 06 лют, 2018 01:18
nikitash
1. Ravon2 совсем недавно стоил от 168000 гривень - сейчас цена на ту же самую машину начинаются на 30 тысяч дороже. Не только по моему, но для многих подъем цены без всяких оснований на 15% это означает лишь одно - цена стала завышенной и не интересной, следовательно покупателей стало на 30% как минимум меньше и появилась вероятность не распродать остатки 2017 года. Именно это является причиной появления статейки о "дешевом" авто.
2. Более конкурентоспособное - это б/у, в том числе на еврономерах на временном ввозе. Что Ravon2, что евробляхи больше двух лет держать нет смысла экономического. Но лучше ездить эти два года на машине побольше и побезопаснее - собственная жизнь ведь дороже всего для покупателя. Также нельзя забывать и о электромобилях, которые вытесняют с рынка машины с ДВС приблизительно на 3-5% в год.
3. Традиционно продажи автомобилей практически полностью останавливаются после Нового года. Узнайте об этом от действующих автодилеров. Я только могу предположить о причинах, но мои предположения точно Вам не понравятся, так как Вы боитесь правды, которая идет в разрез с Вашими представлениями о рынках. Это можно предположить посмотрев на ссылку ни о чем, которую Вы привели в качестве доказательства своего мнения.
Ну и по последнему вопросу о страховых выплатах по каско. Вы действительно считаете, что купив Ravon2 человек будет его страховать по Каско? Нет? Тогда зачем же Вы перекручиваете слова от max_us_ua? Он ведь четко изложил свою мысль.
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.
Додано: Вів 06 лют, 2018 08:44
buratinyo
"1. Ravon2 совсем недавно стоил от 168000 гривен"
Дабы не разводить демагогию - пруфы в студию плиз.
Я вот например могу показать чек, где цена за полтора года в гривне НЕ изменилась. А Вы?
"2. Более конкурентоспособное - это б/у, в том числе на еврономерах"
Начнём с того, что Вы предлагаете незаконные схемы, что уже "немного" намекает. Выбор евроблях - это личный выбор каждого, холиварить на эту тему, имхо лучше на автофорумах. По поводу "более конкурентоспособное" я бы сильно посомневался.
а) У Вас большой опыт перепродажи евроблях на локальном рынке? Если да - сообщите плиз профит в %. Мне, да и форумчанам, будет очень интересно
б) Реальный опыт стоимости содержания евроблях просьба тоже озвучить, если есть. Купив своей бабуле R2 я за год владения потратил ... ноль (не считая бензина и омывайки). А Вы?
"3. Традиционно продажи автомобилей практически полностью останавливаются после Нового года."
Да будет Вам известно, что "Традиционно" после нового года, когда все выходят из "празднования" (середина января и далее) диллеры дают отличные скидки на авто прошлого года выпуска. Продолжается эта "вакханалия" примерно до мая месяца, когда снова наступает период отпусков. И это как раз то время когда многие кто хочет сэкономить, ломится за авто - ибо разница в пару месяцев "стояния" авто у диллера легко компенсируется предоставляемыми скидками, плюс торгом. Доказательством моих слов могу служить количество авторекламы всех диллеров сейчас, кто не успел распродать "залежи". Так это работает, чего тут "бояться" - я честно говоря не понимаю ))
Расскажите свою версию "работы рынка" - мне интересно .
"Вы действительно считаете, что купив Ravon2 человек будет его страховать по Каско?"
А я и не думаю - я знаю))). Да будет Вам известно, что где-то 80% (точно можно гуглить) ВСЕХ текущих продаж авто оформляется в кредит, что автоматически обязывает оформлять договоры каско. И как раз процент кредитов бОльше на бюджетный сегмент (чаще таки у людей нет на руках достаточной суммы). А посему Ваше мнение мимо, уж извините.
Нужно\не нужно каско - это тоже мнение лично каждого, но то, что ~80% новых машин (в том числе и "пресловутый" R2) ездит "в каске" - меня лично радует.
Ибо я, например, относительно спокоен за свою бабулю. Не дай Бог, если какой-то пьяный "д...б" на евробляхах влетит в неё - она достаточно защищена по безопасности + "завтра" мы пойдём в салон за новым авто.
Ни гвоздя, как говорится.
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