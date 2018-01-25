Назвали найдешевший автомобіль іноземного виробництва в...

Додано: Вів 06 лют, 2018 08:44

"1. Ravon2 совсем недавно стоил от 168000 гривен"Дабы не разводить демагогию - пруфы в студию плиз.Я вот например могу показать чек, где цена за полтора года в гривне НЕ изменилась. А Вы?"2. Более конкурентоспособное - это б/у, в том числе на еврономерах"Начнём с того, что Вы предлагаете незаконные схемы, что уже "немного" намекает. Выбор евроблях - это личный выбор каждого, холиварить на эту тему, имхо лучше на автофорумах. По поводу "более конкурентоспособное" я бы сильно посомневался.а) У Вас большой опыт перепродажи евроблях на локальном рынке? Если да - сообщите плиз профит в %. Мне, да и форумчанам, будет очень интересноб) Реальный опыт стоимости содержания евроблях просьба тоже озвучить, если есть. Купив своей бабуле R2 я за год владения потратил ... ноль (не считая бензина и омывайки). А Вы?"3. Традиционно продажи автомобилей практически полностью останавливаются после Нового года."Да будет Вам известно, что "Традиционно" после нового года, когда все выходят из "празднования" (середина января и далее) диллеры дают отличные скидки на авто прошлого года выпуска. Продолжается эта "вакханалия" примерно до мая месяца, когда снова наступает период отпусков. И это как раз то время когда многие кто хочет сэкономить, ломится за авто - ибо разница в пару месяцев "стояния" авто у диллера легко компенсируется предоставляемыми скидками, плюс торгом. Доказательством моих слов могу служить количество авторекламы всех диллеров сейчас, кто не успел распродать "залежи". Так это работает, чего тут "бояться" - я честно говоря не понимаю ))Расскажите свою версию "работы рынка" - мне интересно ."Вы действительно считаете, что купив Ravon2 человек будет его страховать по Каско?"А я и не думаю - я знаю))). Да будет Вам известно, что где-то 80% (точно можно гуглить) ВСЕХ текущих продаж авто оформляется в кредит, что автоматически обязывает оформлять договоры каско. И как раз процент кредитов бОльше на бюджетный сегмент (чаще таки у людей нет на руках достаточной суммы). А посему Ваше мнение мимо, уж извините.Нужно\не нужно каско - это тоже мнение лично каждого, но то, что ~80% новых машин (в том числе и "пресловутый" R2) ездит "в каске" - меня лично радует.Ибо я, например, относительно спокоен за свою бабулю. Не дай Бог, если какой-то пьяный "д...б" на евробляхах влетит в неё - она достаточно защищена по безопасности + "завтра" мы пойдём в салон за новым авто.Ни гвоздя, как говорится.