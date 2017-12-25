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Автомобілі, які кинули виклик Tesla
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 04 лют, 2018 13:00
Пропонуємо до обговорення:
Ні для кого не секрет, що сьогодні найактивнішими «плагіаторами» є китайці
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