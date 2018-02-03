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Як часто бізнесв Україні
стикався з корупцією в 2017...

Як часто бізнесв Україні стикався з корупцією в 2017...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2018 15:49

Як часто бізнесв Україні стикався з корупцією в 2017...

Пропонуємо до обговорення:
Понад 90% представників бізнес-спільноти в Україні стикалися з корупцією під час своєї діяльності в 2017 році.

Дивися повний текст Як часто бізнесв Україні стикався з корупцією в 2017 (опитування).
R2
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Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2018 15:49

Здесь двояквя ситуация. С одной стороны коррупция это плохо для экономики. С другой стороны в несвободной экономе коррупция это выход для бизнеса. Только никто не хочет понимать, что коррупция именно потому что несвободная экономика.
otg
 
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