Понад 90% представників бізнес-спільноти в Україні стикалися з корупцією під час своєї діяльності в 2017 році.
Дивися повний текст Як часто бізнесв Україні стикався з корупцією в 2017 (опитування).
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Додано: Нед 04 лют, 2018 15:49
Як часто бізнесв Україні стикався з корупцією в 2017...
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Дивися повний текст Як часто бізнесв Україні стикався з корупцією в 2017 (опитування).
Додано: Нед 04 лют, 2018 15:49
Здесь двояквя ситуация. С одной стороны коррупция это плохо для экономики. С другой стороны в несвободной экономе коррупция это выход для бизнеса. Только никто не хочет понимать, что коррупция именно потому что несвободная экономика.
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