Ринок праці в Україні потребує робітничих кадрів.
Дивися повний текст Назвали найбільш стресові професії.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Нед 04 лют, 2018 16:21
Назвали найбільш стресові професії
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Назвали найбільш стресові професії.
Додано: Нед 04 лют, 2018 16:53
А военные - не стрессовая профессия. Что-то мне кажется, что "Газета по-украински" украла эту статью с источника в стране типа Швеции, много лет не участвовавшей в войнах
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