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Назвали найбільш
стресові професії

Назвали найбільш стресові професії
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2018 16:21

Назвали найбільш стресові професії

Пропонуємо до обговорення:
Ринок праці в Україні потребує робітничих кадрів.

Дивися повний текст Назвали найбільш стресові професії.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2018 16:21

А де ж підприємницька діяльність?
demchenkomaksym96
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Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2018 16:53

А военные - не стрессовая профессия. Что-то мне кажется, что "Газета по-украински" украла эту статью с источника в стране типа Швеции, много лет не участвовавшей в войнах
max_us_ua
 
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