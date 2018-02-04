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У Мін'юсті повідомили, скільки аліментів заплатили...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 04 лют, 2018 16:54
Пропонуємо до обговорення:
За 2017 рік 2,4 млрд грн аліментів стягнули на користь 576 дітей.
Дивися повний текст У Мін'юсті повідомили, скільки аліментів заплатили українці за рік
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