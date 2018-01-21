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Dragon Capital прогнозує
зниження співвідношення...

Dragon Capital прогнозує зниження співвідношення...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2018 16:55

Dragon Capital прогнозує зниження співвідношення...

Пропонуємо до обговорення:
Інвестиційна компанія Dragon Capital прогнозує, що співвідношення боргу до ВВП продовжить знижуватися, досягнувши 71% в кінці цього року.

Дивися повний текст Dragon Capital прогнозує зниження співвідношення держборгу до ВВП в 2018 році.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2018 16:55

Как может сократиться это соотношение, если при незначительном росте ВВП планируются новые заимствования?
max_us_ua
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2018 17:13

  max_us_ua написав:Как может сократиться это соотношение, если при незначительном росте ВВП планируются новые заимствования?

Будут палить резервы, как Янык. Новых долгов не будет, но старые придётся отдать
Грйс-мэн
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2018 17:34

Этот прогноз дан исходя из предположения о задержке выделения денег от МВФ, в остальном они прогнозируют рост госдолга в т.ч и в 2018 году
Moimir
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2018 20:54

Re: Dragon Capital прогнозує зниження співвідношення...

Грйс-мэн написав:
  max_us_ua написав:Как может сократиться это соотношение, если при незначительном росте ВВП планируются новые заимствования?

Будут палить резервы, как Янык. Новых долгов не будет, но старые придётся отдать
В отличие от времен Яныка палить нечего, при этом резервы наоборот в целом прирастают, так что не пишите глупости
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Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2018 21:17

  Faceless написав:В отличие от времен Яныка палить нечего, при этом резервы наоборот в целом прирастают, так что не пишите глупости

То-то НБУ в своих прогнозах ЗВР указывает всё меньшие и меньшие значения
Грйс-мэн
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2018 22:19

Грйс-мэн

И не только в прогнозах - просто пересчитывает и дает новые оценки существующих (наверное, с учетом их качества) в сторону уменьшения
max_us_ua
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2018 23:39

  Грйс-мэн написав:
  Faceless написав:В отличие от времен Яныка палить нечего, при этом резервы наоборот в целом прирастают, так что не пишите глупости

То-то НБУ в своих прогнозах ЗВР указывает всё меньшие и меньшие значения

https://bank.gov.ua/control/uk/publish/category?cat_id=7693066
С минимума в 2015 году резервы из года в год только выше. Вот смысл писать глупости, если вся информация открыта?
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Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2018 00:51

  Faceless написав: https://bank.gov.ua/control/uk/publish/category?cat_id=7693066 С минимума в 2015 году резервы из года в год только выше. Вот смысл писать глупости, если вся информация открыта?

Резервы НБУ напрямую будут зависеть от возможности привлечения новых заимствований и внутренней ситуации на валютном рынке. Так что то что у вас росло в 15м не о 18м
Moimir
 
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