Інвестиційна компанія Dragon Capital прогнозує, що співвідношення боргу до ВВП продовжить знижуватися, досягнувши 71% в кінці цього року.
Дивися повний текст Dragon Capital прогнозує зниження співвідношення держборгу до ВВП в 2018 році.
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Додано: Нед 04 лют, 2018 16:55
Dragon Capital прогнозує зниження співвідношення...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Dragon Capital прогнозує зниження співвідношення держборгу до ВВП в 2018 році.
Додано: Нед 04 лют, 2018 16:55
Как может сократиться это соотношение, если при незначительном росте ВВП планируются новые заимствования?
Додано: Нед 04 лют, 2018 17:13
Додано: Нед 04 лют, 2018 17:34
Этот прогноз дан исходя из предположения о задержке выделения денег от МВФ, в остальном они прогнозируют рост госдолга в т.ч и в 2018 году
Додано: Нед 04 лют, 2018 20:54
Re: Dragon Capital прогнозує зниження співвідношення...
В отличие от времен Яныка палить нечего, при этом резервы наоборот в целом прирастают, так что не пишите глупости
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Додано: Нед 04 лют, 2018 21:17
Додано: Нед 04 лют, 2018 22:19
Грйс-мэн
И не только в прогнозах - просто пересчитывает и дает новые оценки существующих (наверное, с учетом их качества) в сторону уменьшения
Додано: Нед 04 лют, 2018 23:39
С минимума в 2015 году резервы из года в год только выше. Вот смысл писать глупости, если вся информация открыта?
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Додано: Пон 05 лют, 2018 00:51
Резервы НБУ напрямую будут зависеть от возможности привлечения новых заимствований и внутренней ситуации на валютном рынке. Так что то что у вас росло в 15м не о 18м
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