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Dragon Capital прогнозує
зниження співвідношення...

Dragon Capital прогнозує зниження співвідношення...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2018 19:32

  Faceless написав:
Грйс-мэн написав:
  max_us_ua написав:Как может сократиться это соотношение, если при незначительном росте ВВП планируются новые заимствования?

Будут палить резервы, как Янык. Новых долгов не будет, но старые придётся отдать
В отличие от времен Яныка палить нечего, при этом резервы наоборот в целом прирастают, так что не пишите глупости

Отвечу вам постом, занявшем 4-е место в топ-ответах за прошедшую неделю - viewtopic.php?p=4285612#p4285612
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2018 19:44

Re: Dragon Capital прогнозує зниження співвідношення...

  yanyura написав:Отвечу вам постом, занявшем 4-е место в топ-ответах за прошедшую неделю - viewtopic.php?p=4285612#p4285612

А хіба минулого року було не так, та ще й 100500 за націоналізацію Привата? Суми валютних виплат не сильно відрізняються від минулорічних.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2018 20:36

А вот и ответ с соседней ветки, за счет чего будут "прирастать" резервы:
По данным Нацбанка, важную роль в дальнейшем наращивании валютных резервов должно сыграть продолжение сотрудничества с МВФ: НБУ прогнозирует поступление от Фонда в этом году финансирования на $2 млрд. Кроме того, ожидается привлечение правительством от других международных финансовых организаций $1,2 млрд.

Другим источником пополнения резервов станут поступления от размещения правительством еврооблигаций на $2,5 млрд и чистая покупка Нацбанком избытка валюты на межбанковском валютном рынке.

https://news.finance.ua/ru/news/-/41992 ... zatelstvam
lapay
Суми валютних виплат не сильно відрізняються від минулорічних.

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yanyura
 
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