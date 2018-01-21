Dragon Capital прогнозує зниження співвідношення...
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А вот и ответ с соседней ветки, за счет чего будут "прирастать" резервы:
По данным Нацбанка, важную роль в дальнейшем наращивании валютных резервов должно сыграть продолжение сотрудничества с МВФ: НБУ прогнозирует поступление от Фонда в этом году финансирования на $2 млрд. Кроме того, ожидается привлечение правительством от других международных финансовых организаций $1,2 млрд.
Другим источником пополнения резервов станут поступления от размещения правительством еврооблигаций на $2,5 млрд и чистая покупка Нацбанком избытка валюты на межбанковском валютном рынке.