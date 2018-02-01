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Релігійні організації в 2017
р. наростили споживання...

Релігійні організації в 2017 р. наростили споживання...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2018 17:54

Релігійні організації в 2017 р. наростили споживання...

Пропонуємо до обговорення:
Релігійні організації в 2017 р. наростили споживання газу на 12%

Дивися повний текст Релігійні організації в 2017 р. наростили споживання газу на 12%.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2018 17:54

Может они начнут платить 100% за то что используют? У нас нет шариата и прочего- все платят, и они пусть.
Reddick
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2018 17:58

То-то я смотрю у керманычей и прочих мажоров пошла мода ставить "каплычки" рядом со своими особняками. А это оказывается частные церкви, через которые закупается газ в 2 раза дешевле от обычной цены
Грйс-мэн
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2018 19:56

  Грйс-мэн написав:То-то я смотрю у керманычей и прочих мажоров пошла мода ставить "каплычки" рядом со своими особняками. А это оказывается частные церкви, через которые закупается газ в 2 раза дешевле от обычной цены


Спасибо, почитал вроде как да, дешевле. Но это же бред, как же доктрина о единой цене для всех для побороть коррупцию ? Лжецы и сволочи.
Igorten
 
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