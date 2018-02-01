Релігійні організації в 2017 р. наростили споживання газу на 12%
Дивися повний текст Релігійні організації в 2017 р. наростили споживання газу на 12%.
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Додано: Нед 04 лют, 2018 17:54
Релігійні організації в 2017 р. наростили споживання...
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Дивися повний текст Релігійні організації в 2017 р. наростили споживання газу на 12%.
Додано: Нед 04 лют, 2018 17:54
Может они начнут платить 100% за то что используют? У нас нет шариата и прочего- все платят, и они пусть.
Додано: Нед 04 лют, 2018 17:58
То-то я смотрю у керманычей и прочих мажоров пошла мода ставить "каплычки" рядом со своими особняками. А это оказывается частные церкви, через которые закупается газ в 2 раза дешевле от обычной цены
Додано: Нед 04 лют, 2018 19:56
Спасибо, почитал вроде как да, дешевле. Но это же бред, как же доктрина о единой цене для всех для побороть коррупцию ? Лжецы и сволочи.
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