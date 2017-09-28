Японська компанія Eco Marine обіцяє обладнати вантажні кораблі універсальними вітрилами
Дивися повний текст Eco Marine обладнає вантажні судна сонячними вітрилами.
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Додано: Нед 04 лют, 2018 18:02
Eco Marine обладнає вантажні судна сонячними вітрилами
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Eco Marine обладнає вантажні судна сонячними вітрилами.
Додано: Нед 04 лют, 2018 18:02
У типочного грузового корабля можность такова, что даже если его всего покрыть порусами - даже процента не наберется.
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