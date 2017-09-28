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Eco Marine обладнає вантажні
судна сонячними вітрилами

Eco Marine обладнає вантажні судна сонячними вітрилами
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2018 18:02

Eco Marine обладнає вантажні судна сонячними вітрилами

Пропонуємо до обговорення:
Японська компанія Eco Marine обіцяє обладнати вантажні кораблі універсальними вітрилами

Дивися повний текст Eco Marine обладнає вантажні судна сонячними вітрилами.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2018 18:02

У типочного грузового корабля можность такова, что даже если его всего покрыть порусами - даже процента не наберется.
arheops
 
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