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Вчені відкрили новий спосіб зупинки світла
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 04 лют, 2018 18:04
Пропонуємо до обговорення:
Світло, яке рухається у вакуумі зі швидкістю 300 000 км/с, можна уповільнити і навіть зупинити, піймавши в кристал або ультрахолодну хмару атомів.
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Додано: Нед 04 лют, 2018 18:04
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