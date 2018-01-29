Світло, яке рухається у вакуумі зі швидкістю 300 000 км/с, можна уповільнити і навіть зупинити, піймавши в кристал або ультрахолодну хмару атомів.
Дивися повний текст Вчені відкрили новий спосіб зупинки світла.
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Додано: Нед 04 лют, 2018 18:04
Вчені відкрили новий спосіб зупинки світла
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Вчені відкрили новий спосіб зупинки світла.
Додано: Пон 05 лют, 2018 08:09
Re: Вчені відкрили новий спосіб зупинки світла
Много очень умных букофф и никакой конкретики. Либо это действительно сложное техническое открытие и тогда его место в специализированных научных изданиях либо очередная псевдонаучная фигня.
Научно-техническая тематика на финансах мягко говоря не компетентна. Или не печатайте это направление вообще или пригласите специалиста.
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