Минулого року аукціонний дім Christie's провів 16 винних живих аукціонів по всьому світу, передає УНН з посиланням на галузеве видання Decanter.
Дивися повний текст Названо найдорожчі винні лоти на аукціонах 2017 року.
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Додано: Нед 04 лют, 2018 19:27
Названо найдорожчі винні лоти на аукціонах 2017 року
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Дивися повний текст Названо найдорожчі винні лоти на аукціонах 2017 року.
Додано: Нед 04 лют, 2018 19:27
Самую дорогую цену платят украинские покупатели разного рода шмурдяка национального производителя, т. к. платят за его покупку иногда жизнью
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