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Названо найдорожчі винні
лоти на аукціонах 2017 року

Названо найдорожчі винні лоти на аукціонах 2017 року
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2018 19:27

Названо найдорожчі винні лоти на аукціонах 2017 року

Пропонуємо до обговорення:
Минулого року аукціонний дім Christie's провів 16 винних живих аукціонів по всьому світу, передає УНН з посиланням на галузеве видання Decanter.

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R2
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Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2018 19:27

Самую дорогую цену платят украинские покупатели разного рода шмурдяка национального производителя, т. к. платят за его покупку иногда жизнью
max_us_ua
 
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