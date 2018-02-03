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Блокчейн не гарантує
анонімність біткойн-платежів

Блокчейн не гарантує анонімність біткойн-платежів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2018 08:53

Блокчейн не гарантує анонімність біткойн-платежів

Пропонуємо до обговорення:
Дослідники з катарського університету і Університету імені Хамада бен Халіфа з'ясували, як можуть бути ідентифіковані біткойн-транзакції кількарічної давності, які раніше вважалися анонімними.

Дивися повний текст Блокчейн не гарантує анонімність біткойн-платежів.
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