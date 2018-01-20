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Оприлюднено рейтинг фінансової
прозорості міст нашої країни

Оприлюднено рейтинг фінансової прозорості міст нашої країни
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2018 09:24

Оприлюднено рейтинг фінансової прозорості міст нашої країни

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в рейтингу «Е-data».

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R2
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Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2018 09:24

Наполнение кабинетов?!
«Я друг униженных и бедных,
Я всех убогих берегу, Я знаю много слов заветных. Я есть твой Бог. Я все могу. Меня печалит вид твой грустный, Какой бедою ты тесним?» И человек сказал: «Я – русский», И Бог заплакал вместе с ним.
Contortum
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