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PayPal очікує збереження
повноцінної співпраці з eBay до...

PayPal очікує збереження повноцінної співпраці з eBay до...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2018 09:50

PayPal очікує збереження повноцінної співпраці з eBay до...

Пропонуємо до обговорення:
Платіжний сервіс PayPal очікує збереження повномасштабного співробітництва з інтернет-аукціоном eBay до липня 2020 року, незважаючи на угоду eBay з нідерландським стартапом Adyen NV, який згодом стане головним платіжним сервісом аукціону.

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R2
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Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2018 09:50

А с Украиной ожидает сотрудничество?
follet
 
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